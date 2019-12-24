«Эльтавр» – новый отечественный автомобиль

В Крыму начнут выпускать электромобили исключительно из отечественных деталей

Производство электромобилей, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2020 году будет полностью обеспечено отечественными деталями, рассказал ТАСС директор научно-производственного предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия.

По данным Авто Mail.ru, первый опытный образец электробуса «Эльтавр-дилижанс» создали на крымском предприятии в конце 2015 года. В 2016-м в Симферополе выпустили первый грузовой вариант машины. Мелкосерийное производство электробусов ведется уже более двух с половиной лет, а электрогрузовиков — с 2019 года. Пока за весь период производства было выпущено немногим более двух десятков машин, рассказывает Демурия.

«Мы довели локализацию производства до 93% и продолжаем замещать импорт. Не так давно мы начали применять преобразователи напряжения и электронную педаль “хода” тоже российские, тем самым отказавшись от импорта. Из импорта остались лишь энкодер (датчик), силовой контактор и контроллер-инвертор для тягового электромотора», – Михаил Демурия, директор научно производственного предприятия «Эльтавр» «Но и этим деталям уже есть российские аналоги, которые в настоящее время испытаны и проходят сертификацию. Мы планируем установить их на наш опытный электромобиль для испытаний уже весной 2020 года. После этого мы сможем с гордостью сказать, что “Эльтавр” — это 100% российские электромобили», — говорит Демурия.

Крымская рама и запчасти от «Лады»

Осенью этого года предприятие заказало глубокие исследования рынка электромобилей подобного класса, чтобы понять, насколько они востребованы в России, говорит директор.

«Как оказалось, объем российского рынка электрокаров составляет около 800-1000 единиц техники в год и продолжает расти в среднем на 15% ежегодно. Нам есть куда стремиться для замещения импорта», — добавляет Демурия.

Многие клиенты, отмечает глава производства, уже «обожглись» на импортных электрокарах, поскольку практически весь транспорт за границей комплектуют дешевыми кислотно-свинцовыми батареями (гелевые, заливные, AGM), которых хватает только на 2−3 сезона.

«Стоимость батареи составляет порядка 25-35% от стоимости самой машины. Помимо этого, в импортных гольф-карах используются оригинальные детали, которые невозможно купить в автомагазинах. Для содержания этих машин покупателю необходимо заполнять свой склад различными запчастями, чтобы можно было оперативно ремонтировать импортные машинки. Все это чревато “заморозкой” больших сумм денег и больших расходов в обозримом будущем», — отмечает Демурия.

По его словам, в Крыму на экомашины ставят российские литиевые батареи, которые, по заявлению производителя, способны работать до 5 тысяч полных циклов зарядок.

«Это значит, что даже при ежедневном использовании электромобиля “Эльтавр”, его батарея прослужит более 10 лет без замены», — отмечает директор.

Металл и композитные материалы, грунт и краска, а также поролон, фанера, кожзам и нитки для сидений, из которых на предприятии создают рамы и интерьер электромобилей, уже поставляются только российскими производителями. Здесь используют части серийно выпускаемых отечественных машин — детали подвески, задний мост, рулевое управление, тормозную систему, фары и фонари, зеркала, провода, клеммы.

«Любую деталь: подвески, рулевой или тормозной систем, стекла, зеркала и органы управления, можно купить в любом автомагазине страны, так как они от серийно выпускаемых машин. Не нужно покупателю “замораживать” деньги в запчастях, все находится в свободном доступе и любой, даже гаражный мастер может без проблем обслужить нашу машину», – Михаил Демурия

Транспорт для туристов и тягач в аэропорту

Сейчас в Симферополе выпускают два типа электромобилей и пять их модификаций. Это 11-местный электробус, который может быть оборудован багажным отделением и использоваться в качестве грузопассажирского транспорта, а также экомашина на грузовом шасси, которую оборудуют разными видами фургонов. Один из вариантов ее применения — тягач аэропортовых тележек.

В пресс-службе аэропорта Симферополя ТАСС сообщили, что этот транспорт уже прошел двухнедельные испытания здесь в различных режимах эксплуатации и в разную погоду.

«Электрокар справлялся с транспортировкой пяти груженых багажных тележек общей массой свыше 3 тонн. Автомобиль отличается комфортной подвеской и наличием кузова, в который также можно погрузить багаж или груз. По мнению наших специалистов, на базе этого автомобиля вполне можно создать аэродромную спецтехнику», — сказал собеседник агентства.

Запас хода крымских электромобилей достигает 100 км, а заряжаться машины способны от обычной бытовой розетки всего за три часа, отметили в пресс-службе администрации Керчи. В городе экологичный транспорт намерены использовать в качестве техники коммунальных предприятий, а еще для перевозки туристов.

С 2017 года электромобили из Крыма колесят по терренкурам национального парка «Кисловодский» в Ставропольском крае, который является крупнейшим в Европе искусственным лечебным парком.

«Маршруты движения электрокаров общей протяженностью более 9 км формируют общее представление о нашем уникальном национальном парке, включают его основные историко-культурные и природные объекты. Проект имеет важное социальное значение, так как позволил реализовать на территории национального парка, имеющей сложный рельеф, принцип доступной и комфортной среды для всех категорий посетителей», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Новые разработки

Постоянными клиентами крымского предприятия пока являются в основном санатории на юге России, рассказывает Демурия, отмечая, что география пока не обширна, тем не менее электробусы за четыре с лишним года в общей сложности перевезли уже более 1 млн туристов. Чтобы дальше наращивать темпы производства, предприятие активно участвует в программах господдержки.

«К примеру, мы одна из первых компаний, которая получила грант на развитие от Министерства экономического развития Республики Крым. Деньги небольшие, но нам их хватило для старта разработок. Затем Министерство промышленной политики Крыма объявило конкурс на субсидию по модернизации и запуску новых производств. Мы выиграли этот конкурс и получили поддержку, благодаря которой пополнили свое производство новым оборудованием», — говорит директор.

Производитель отмечает, что в регионе создан кластер «Производство локального электротранспорта», в который вошло более 10 предприятий, работающих над проектом «Эльтавр».

«Благодаря этому шагу, мы регулярно получаем меры поддержки на выставочную деятельность, сертификацию, обучение персонала, патентование и много другое. Сейчас нам нужно идти дальше, и мы смотрим в сторону федеральных программ поддержки. Там другие масштабы, и наше производство должно соответствовать им. Работы очень много», — говорит Демурия.

Сейчас предприятие ведет разработки новых моделей на базе грузовиков «Эльтавр-як» — это коммунальная техника для санитарной очистки городских пешеходных зон, добавляет Демурия, отмечая, что уже в скором будущем в России могут появиться собственные экологически чистые вакуумно-подметальные и поливомоечные машины.