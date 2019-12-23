Массовое ДТП: в Вирджинии на скользкой дороге столкнулись 70 автомобилей

Массовая авария произошла в американском штате Вирджиния – Вести.ru

Там на скользкой дороге в тумане столкнулись 70 автомобилей. В ДТП пострадали более 50 человек. Многих доставили в больницы, некоторые в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, водители не могли справиться с управлением из-за наледи. Также люди получали травмы, когда выходили из машин, чтобы посмотреть, что случилось.