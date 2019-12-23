Массовое ДТП: в Вирджинии на скользкой дороге столкнулись 70 автомобилей

23 декабря 15:11 2019

Массовая авария произошла в американском штате Вирджиния – Вести.ru

Там на скользкой дороге в тумане столкнулись 70 автомобилей. В ДТП пострадали более 50 человек. Многих доставили в больницы, некоторые в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, водители не могли справиться с управлением из-за наледи. Также люди получали травмы, когда выходили из машин, чтобы посмотреть, что случилось.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Алексей Тарасов
    23 декабря, 15:14 #1 Алексей Тарасов

    Надо им там подумать над ужесточением наказания за превышение скорости, а заодно и знаки 40 установить.

  2. Самвел Самвелян
    23 декабря, 15:20 #2 Самвел Самвелян

    Характерно для стран с хорошими дорогами,
    ДТП с 70 автомобилями и не одного смертельного!!!
    А теперь представьте аналогичное ДТП на Кутузовском
    или 2-х полосной любой федеральной трассе….

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