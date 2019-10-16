В Екатеринбурге обнаружили тело девушки, которая уехала показывать свой автомобиль покупателю и пропала

Как стало известно «Meduza», в Екатеринбурге обнаружили тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая вечером 10 октября поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала

О том, что Каторгина найдена мертвой, написал Е1 со ссылкой на сообщение начальника поискового отряда «Прорыв» Наталии Волковой команде своих волонтеров. Эту информацию подтвердило РИА Новости.

По информации Е1, женщина одна поехала к потенциальной покупательнице, которая попросила ее самостоятельно привезти машину в условленное место, сославшись на беременность. После этого Каторгина и ее автомобиль пропали. У нее осталась девятилетняя дочь.

Исчезновение Каторгиной вызвало в регионе большой резонанс. На ее поиски вышли сразу несколько местных поисковых отрядов. Волонтеры четыре дня прочесывали лес и трассы в окрестностях Екатеринбурга.

Автомобиль на следующий день нашли у перекупщика в Челябинске — тот обратился в полицию после появления новостей об исчезновении Каторгиной. По его словам, на сделку с ним приехали «цыгане» с женщиной, очень похожей на Каторгину. У них были ее паспорт, права и все документы на машину. Audi Q5 они продали за 500 тысяч рублей. Позже в салоне машины были найдены не до конца отмытые пятна крови.

Сотрудники уголовного розыска уже задержали троих подозреваемых в убийстве Каторгиной, сообщил Znak.com со ссылкой на несколько источников в силовых структурах региона. Об этом со ссылкой на свои источники также сообщает «Интерфакс». По его информации, операцию по задержанию проводили сотрудники уголовного розыска Свердловской области, им оказывали оперативное сопровождение челябинские коллеги.

Управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), но пока не комментировало информацию о задержании подозреваемых. Региональное управление МВД тоже не подтверждало эту информацию.

«Интерфакс» со ссылкой на заявление СК РФ подтвердил задержание в Челябинске троих местных жителей — двух мужчин и женщины — по подозрению в убийстве Каторгиной. Тело убитой они спрятали в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В управлении МВД по Свердловской области уточнили, что задержанные уже дают признательные показания. Один из них ранее был судим за причастность к разбойному нападению.