Jaguar Land Rover анонсирует цены на новый Jaguar F-type и объявляет старт приема заказов

Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar F-TYPE. С сегодняшнего дня оформить предзаказ можно у официальных дилеров Jaguar Land Rover на территории России, Армении, Беларуси и Казахстана

Базовая стоимость нового F-TYPE составляет 5 715 000 рублей. Продажи модели на российском рынке стартуют в начале весны 2020 года.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Jaguar F-TYPE в рублях:

Jaguar F-TYPE 2021 МГ F-TYPE Convertible от 5 928 000 F-TYPE R-Dynamic Coupé от 5 715 000 F-TYPE R-Dynamic Convertible от 6 412 000 F-TYPE First Edition Coupé от 7 998 000 F-TYPE First Edition Convertible от 8 626 000 F-TYPE R Coupé от 9 892 000 F-TYPE R Convertible от 10 589 000

Линейка двигателей нового F-TYPE включает 300-сильный четырехцилиндровый двигатель с нагнетателем, V6 мощностью 380 л.с. с нагнетателем и V8 мощностью 575 л.с. Все они работают в паре с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Потенциал полного привода максимально раскрывается в версии F-TYPE R, оснащенной V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента и новой системой тихого запуска Quiet Start.

Новый F-TYPE получил широкий ряд технологий, включая перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения.

Клиентам также доступна версия First Edition с пакетом Exterior Design Pack, черной контрастной крышей, уникальными 20-дюймовыми колесными дисками и креслами Performance с возможностью регулировки в 12 направлениях, с кожаной обивкой Windsor Leather и монограммой.

При покупке нового Jaguar F-TYPE клиенты Jaguar Land Rover могут приобрести услугу «Сервисный пакет», которая покрывает все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Сервисный пакет позволяет сократить расходы на техническое обслуживание до 50%. В него входят все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя, такие как замена моторного масла, всех фильтров, технических жидкостей, ремней, тормозных шлангов и свечей зажигания. В стоимость пакета включена стоимость работ и запасных частей. Также он может быть привязан к VIN-номеру и передан новому владельцу при продаже автомобиля.