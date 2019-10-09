В 2021 году в России могут появиться умные “лежачие полицейские”

В 2021 году в России могут появиться умные “лежачие полицейские”
Октябрь 09 08:11 2019

Стоимость проекта умные искусственные дорожные неровности (“лежачие полицейские”) составляет порядка 8 млн рублей.

Искусственные дорожные неровности с системой фото- или видеофиксации, самостоятельно определяющие – поднимать барьер или нет,возможно появятся в России в 2021 году.

умный лежачий полицейский

проект умный полицейский

Предполагается, что они продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.

Принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается. Новая технология вынуждает соблюдать правила дорожного движения. Если скоростной режим соблюдается, то искусственная неровность не появится”.

Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.

Первые опытные испытания проекта уже проведены. По их итогам разработчики сфокусировались на определении оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, поскольку внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию для неподготовленного водителя.

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лежачий полицейскийПДД
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Gabriel Dashan
    Октябрь 09, 08:39 #1 Gabriel Dashan

    Ума палаты. Дебилы, б..ть. Россия не Италия и не Испания. В России полгода снег и лед! Какие на хрен выдвижные “умные” препятствия? Они перестанут работать после первых заморозков

  2. Александр Черноусов
    Октябрь 09, 09:33 #2 Александр Черноусов

    страна – тюрьма

  3. Евген Бортников
    Октябрь 09, 09:43 #3 Евген Бортников

    Думали с чего начать? Умные министры? Умные депутаты? Умные полицейские? Нет. Воо! Точно!

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