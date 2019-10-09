В 2021 году в России могут появиться умные “лежачие полицейские”

Стоимость проекта умные искусственные дорожные неровности (“лежачие полицейские”) составляет порядка 8 млн рублей.

Искусственные дорожные неровности с системой фото- или видеофиксации, самостоятельно определяющие – поднимать барьер или нет,возможно появятся в России в 2021 году.

Предполагается, что они продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.

Принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается. Новая технология вынуждает соблюдать правила дорожного движения. Если скоростной режим соблюдается, то искусственная неровность не появится”.

Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.

Первые опытные испытания проекта уже проведены. По их итогам разработчики сфокусировались на определении оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, поскольку внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию для неподготовленного водителя.