Команда Skoda Motorsport отметила самый успешный сезон в своей истории

Во время ежегодной пресс-конференции в Праге команда SKODA Motorsport подвела итоги самого успешного сезона за всю свою 118-летнюю историю

Gилот Калле Рованпера (Финляндия) и его штурман Йонне Халттунен (Финляндия) стали чемпионами мира в классе WRC 2 Pro мирового чемпионата по ралли FIA World Rally Championship в сезоне 2019 года, а также внесли значительный вклад в победу SKODA Motorsport в зачете производителей WRC 2 Pro. После двух лет успешных выступлений финский экипаж покидает команду и отправляется навстречу новым достижениям. Кроме того, частные команды SKODA в этом сезоне завоевали 5 титулов в чемпионатах FIA и еще 23 национальных титула по всему миру.

Весной 2019 года состоялась премьера SKODA FABIA R5 evo. С первых же гонок новый раллийный автомобиль достойно зарекомендовал себя. Заводской экипаж в составе пилота Калле Рованперы и его штурмана Йонне Халттунена завоевал чемпионские титулы в классе WRC 2 Pro мирового чемпионата по ралли FIA World Rally Championship в сезоне 2019 года. Кроме того, команда SKODA Motorsport стала первой в зачете производителей – во многом благодаря успешным выступлениям Яна Копецки и его штурманов – Павла Дреслера и Яна Глоушека. А французский экипаж – Пьер-Луи Лубе и Винсент Ландэ – одержал победу в классе WRC 2 для частных команд.

Новый раллийный автомобиль внес свой вклад в мировую историю успеха чешского бренда. За рулем SKODA FABIA R5 Крис Ингрэм и Росс Уитток (Великобритания/Великобритания) выиграли европейский чемпионат по ралли FIA ERC (European Rally Championship). Филип Мареш и Ян Глоушек (Чехия/Чехия) завоевали чемпионский титул среди юниоров в чемпионате ERC1 (FIA European Rally Championship). Манвир Синх Барйян и Дрю Старрок (Кения/Великобритания) на SKODA FABIA R5 одержали победу в африканском чемпионате FIA ARC (African Rally Championship), а Рикардо Тривино и Марк Марти (Мексика/Испания) стали первыми в чемпионате ралли Северной и Центральной Америки FIA NACAM (North American and Central American Rally Championship). Наконец, экипажи SKODA завоевали еще 23 национальных титула.

Успешные выступления заводской команды в международном ралли способствуют активному росту интереса клиентов к марке. На сегодняшний день частным командам и дистрибьюторам чешского бренда по всему миру было передано более 320 моделей SKODA FABIA R5.

«Впечатляющий результат продаж свидетельствует о высоком доверии наших клиентов – это большая честь и большая ответственность», – подчеркивает Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport.

Комментируя итоги успешного сезона 2019 года, Кристиан Штрубе, член Совета директоров SKODA AUTO, ответственный за техническое развитие, поделился планами на будущее:

«Мы еще сильнее сфокусируемся на наших клиентах и будем, как и раньше, поддерживать молодых пилотов. SKODA FABIA R5 evo буквально создана для победоносных выступлений на ралли по всему миру. Быстрый, надежный автомобиль и отличная команда станут залогом нашего успеха и в следующем, 119-м году автоспортивной истории SKODA».

Директор SKODA Motorsport Михал Храбанек попрощался с Калле Рованперой и Йонне Халттуненом, которые больше не будут выступать в команде SKODA: