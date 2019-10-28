Михаил Боярский привлечен к административной ответственности за неправильную парковку своего Mercedes

Актер ранее сказал, что ему, мягко говоря, все равно, что думают по этому поводу журналисты, сообщает «Петербургский дневник»

Актер Михаил Боярский привлечен к административной ответственности за неправильную парковку своего Mercedes на Невском проспекте, ему выписаны штрафы на сумму 8 тысяч рублей, сообщил «ПД» представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях появилось фото и видео. На них видно, что Михаил Боярский припарковал свой Mercedes на встречной полосе на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Сам актер заявил, что автомобиль действительно принадлежит ему и в грубой форме ответил журналистам, что оправдываться перед ними не будет, и пусть этим вопросом занимаются сотрудники ГАИ.

«Лицо, управлявшие автомобилем Mercedes, 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей», – сказал представитель ведомства.

Пользователи соцсетей в тот день шутили, что Д’Артаньян просто спешил спасти Констанцию. Впрочем, позже появилась версия, что артист спешил в аптеку на Невском проспекте.