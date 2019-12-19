FCA и PSA объявили о слиянии. Новый автоконцерн станет одним из крупнейших в мире

Сделку планируется закрыть в течение 12-15 месяцев. Какое название получит новая компания, пока не уточняется, но известно, что она станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире.
Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в 50 миллиардов евро.
Итало-американский концерн Fiat Chrysler является вторым крупнейшим автопроизводителем в Европе, PSA — третьим.
Одна из первоочередных задач, которую предстоит решить объединенной компании, сокращение расходов на 3,7 миллиарда евро в год без закрытия заводов, отмечает Reuters.
По материалам Meduza.
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