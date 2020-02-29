Kia представляет семейство Ceed 2020 модельного года

Kia Motors Russia & CIS сообщает, что с 29 февраля 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации семейство моделей Ceed, в которое входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake, будет предлагаться в обновленных комплектациях 2020 модельного года. Автомобили получат ряд новых премиальных опций, которые помогут закрепить успех этих моделей на рынке

Для всех комплектаций Ceed/Ceed SW предусмотрено оснащение круиз-контролем. В пользующихся самой высокой популярностью комплектациях Luxe и Prestige теперь будет устанавливаться 8-дюймовый экран мультимедийной системы (ранее – 7”), причем на стоимость автомобиля это обновление не повлияет. В комплектации Premium, помимо дисплея мультимедийной системы 8” (ранее – также 7”) будет устанавливаться панель приборов с цветным центральным дисплеем 4,2”. В наиболее высокотехнологичной комплектации Premium+ вместо мультимедийного дисплея 8” будет предлагаться навигационно-мультимедийная система с широкоформатным сенсорным экраном 10,25”, а также будет устанавливаться цифровая панель приборов Supervision на основе дисплея TFT с диагональю 12,3”, ранее доступная только для роскошного флагманского седана Kia K900.

Реализация автомобилей в комплектации Classic с двигателем 1,4 MPi в сочетании с механической трансмиссией, а также комплектаций Luxe и Prestige с двигателем 1,4 T-GDI и роботизированной трансмиссии прекращена. Базовой версией для моделей Ceed и Ceed SW теперь выступает комплектация Comfort 1,6 MPI c механической коробкой передач.

На автомобили Kia ProCeed в комплектации GT-Line будет устанавливаться 8-дюймовый (ранее 7”) дисплей мультимедийной системы, а комплектация GT получит навигационно-мультимедийную систему с широкоформатным сенсорным экраном 10,25” и цифровую панель приборов Supervision с дисплеем диагональю 12,3”.

Все мультимедийные системы с диагональю экрана 8” и выше будут иметь поддержку платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Система с экраном 10,25”, помимо поддержки Apple CarPlay и Android Auto, также способна получать информацию о дорожной обстановке и пробках в режиме реального времени. Также во всех автомобилях 2020 модельного года прекращена установка AUX- порта, спрос на этот способ подключения аудиоустройств существенно снизился благодаря развитию беспроводных технологий.

Семейство Kia Ceed в 2019 году стало одним из бестселлеров сегмента C, продажи этих автомобилей в России за год превысили 16 000 экземпляров. Огромной популярностью пользуется самый просторный в сегменте универсал Ceed SW, доля продаж которого среди всего семейства превысила 60%. На счету Kia Ceed такие престижные российские награды, как «Автомобиль года 2019», «Гран-при За Рулем 2019», «Топ-5 Авто». Kia Ceed по достоинству считается одним из наиболее высокотехнологичных автомобилей своего сегмента, и обновление будет способствовать поддержанию этой заслуженной репутации.

Сводная таблица цен и комплектаций семейства моделей Kia Ceed 2020 модельного года