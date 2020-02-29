Kia представляет семейство Ceed 2020 модельного года

Kia представляет семейство Ceed 2020 модельного года
29 февраля 16:11 2020

Kia Motors Russia & CIS сообщает, что с 29 февраля 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации семейство моделей Ceed, в которое входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake, будет предлагаться в обновленных комплектациях 2020 модельного года. Автомобили получат ряд новых премиальных опций, которые помогут закрепить успех этих моделей на рынке

Для всех комплектаций Ceed/Ceed SW предусмотрено оснащение круиз-контролем. В пользующихся самой высокой популярностью комплектациях Luxe и Prestige теперь будет устанавливаться 8-дюймовый экран мультимедийной системы (ранее – 7”), причем на стоимость автомобиля это обновление не повлияет. В комплектации Premium, помимо дисплея мультимедийной системы 8” (ранее – также 7”) будет устанавливаться панель приборов с цветным центральным дисплеем 4,2”. В наиболее высокотехнологичной комплектации Premium+ вместо мультимедийного дисплея 8” будет предлагаться навигационно-мультимедийная система с широкоформатным сенсорным экраном 10,25”, а также будет устанавливаться цифровая панель приборов Supervision на основе дисплея TFT с диагональю 12,3”, ранее доступная только для роскошного флагманского седана Kia K900.

Реализация автомобилей в комплектации Classic с двигателем 1,4 MPi в сочетании с механической трансмиссией, а также комплектаций Luxe и Prestige с двигателем 1,4 T-GDI и роботизированной трансмиссии прекращена. Базовой версией для моделей Ceed и Ceed SW теперь выступает комплектация Comfort 1,6 MPI c механической коробкой передач.Kia представляет семейство Ceed 2020 модельного года

На автомобили Kia ProCeed в комплектации GT-Line будет устанавливаться 8-дюймовый (ранее 7”) дисплей мультимедийной системы, а комплектация GT получит навигационно-мультимедийную систему с широкоформатным сенсорным экраном 10,25” и цифровую панель приборов Supervision с дисплеем диагональю 12,3”.

Все мультимедийные системы с диагональю экрана 8” и выше будут иметь поддержку платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Система с экраном 10,25”, помимо поддержки Apple CarPlay и Android Auto, также способна получать информацию о дорожной обстановке и пробках в режиме реального времени. Также во всех автомобилях 2020 модельного года прекращена установка AUX- порта, спрос на этот способ подключения аудиоустройств существенно снизился благодаря развитию беспроводных технологий.

Семейство Kia Ceed в 2019 году стало одним из бестселлеров сегмента C, продажи этих автомобилей в России за год превысили 16 000 экземпляров. Огромной популярностью пользуется самый просторный в сегменте универсал Ceed SW, доля продаж которого среди всего семейства превысила 60%. На счету Kia Ceed такие престижные российские награды, как «Автомобиль года 2019», «Гран-при За Рулем 2019», «Топ-5 Авто». Kia Ceed по достоинству считается одним из наиболее высокотехнологичных автомобилей своего сегмента, и обновление будет способствовать поддержанию этой заслуженной репутации.Kia представляет семейство Ceed 2020 модельного года

Сводная таблица цен и комплектаций семейства моделей Kia Ceed 2020 модельного года

Комплектация

 

Kia Ceed

 

Kia Ceed SWKia ProCeed
1,6 Comfort 6MT1 129 900 руб.1 169 900 руб.
1,6 Comfort 6AT1 169 900 руб.1 209 900 руб.
1,6 Luxe 6AT1 229 900 руб.1 269 900 руб.
1,6 Prestige 6AT1 304 900 руб.1 354 900 руб.
1,6 Premium 6AT1 424 900 руб.1 494 900 руб.
1,4 T-GDi Premium 7DCT1 494 900 руб.1 564 900 руб.
1,4 T-GDi Premium+ 7DCT1 614 900 руб.1 684 900 руб.
1,4 T-GDi 7DCT GT Line1 559 900 руб.
1,6 T-GDi 7DCT GT2 019 900 руб.

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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