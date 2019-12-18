Toyota открыла официальный дилерский центр на острове Сахалин

В декабре состоялась официальная церемония открытия Тойота Центр Южно-Сахалинск – первого официального дилерского центра на острове Сахалин, соответствующего всем стандартам бренда. Тойота Центр Южно-Сахалинск станет самым восточным дилерским центром Тойота в стране и 113 дилерским центром Тойота в России

Новый дилерский центр удобно расположен между двух основных транспортных артерий города: улицы Ленина и проспекта Мира. Неподалёку располагается несколько торговых центров и строится аквапарк.

Общая площадь территории дилерского центра составляет более полутора гектаров, с площадью всех зданий равной 3564,40 кв. м. Большое пространство шоурума площадью 810 кв. м позволяет разместить модельный ряд марки, а сервисная зона включает восемь слесарных постов, четыре поста кузовного ремонта и отдельную покрасочную камеру.

Штат дилерского центра включает 71 сотрудника, каждый из которых прошел обучение по системе Тойота. Это гарантирует клиентам Тойота Центр Южно-Сахалинск высокий уровень качества обслуживания и сервиса.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, Тойота Центр Южно-Сахалинск предложит клиентам полный ассортимент аксессуаров в Тойота Бутике, а также спектр дополнительных услуг для максимального комфорта клиента. В него входят услуги по кредитованию в АО «Тойота Банк», лизингу от Тойота Лизинг, страхованию, удаленному урегулированию убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей Toyota, удобный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и другие услуги.

Дилерский центр Тойота Южно-Сахалинск открыт компанией ООО «Концепт групп», являющейся уполномоченным партнером Тойота с 2016 года.