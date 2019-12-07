Спикеры парламентских слушаний опровергли слухи о росте тарифов ОСАГО

Тариф должен быть справедливым, каждый водитель должен платить только за себя, расширение тарифного коридора не влечет за собой повышение стоимости полисов, заявления о повышении тарифов на 30% – информационный вброс, не соответствующий действительности. Так можно обозначить главные итоги прошедших в Государственной Думе парламентских слушаний по вопросам совершенствования правового регулирования ОСАГО

«С начала реформы ОСАГО было много критики и вбросов, что тарифы существенно возрастут. Но статистические данные говорят об обратном, то есть решение об индивидуализации тарифов показало свою эффективность», – отметил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С ним согласился Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс: «С того момента, как пошел первый этап реформы и был увеличен тарифный коридор, периодически появлялись вбросы о росте стоимости полисов на 30%, 40%, а кто-то насчитал даже на 80%. А по факту произошло падение цены полиса на 5,3%, увеличение объема выплат – почти на 3%. Только что актуализировали справочник стоимости запчастей, то есть потребитель будет получать больше денег, или более качественный ремонт. Жалобы упали на 43%. Все это говорит о том, что среда успокоилась. Факты и цифры говорят, что первый этап реформы прошел хорошо, можем приступать ко второму».

Реформу ОСАГО поддерживают не только чиновники и страховщики. Вопреки непроверенной информации и искаженным данным, которые транслируются в ряде СМИ, широкая общественность относится к персонификации ОСАГО положительно.

Такой вывод был сделан в результате опроса общественного мнения, проведенного недавно Общероссийским народным фронтом (ОНФ). По словам Евгении Лазаревой, руководителя проекта «За права заемщиков» ОНФ»:

«Курс на индивидуализацию поддерживают все, общественность поддерживает законопроект по реформе ОСАГО. Мы проводим опросы и следим за этой ситуацией уже много лет. Недавно мы провели специальный экспресс-опрос на волне слухов о подорожании ОСАГО. Что ожидает народ от реформы – справедливости и прозрачности, особенно при изменении правил. Народ считает справедливым убрать расчет коэффициентов, не влияющих на риск. Идею «кто как ездит, так и платит» поддерживает 90% респондентов. 68,2% поддерживают отмену коэффициентов территории и мощности, 64,8% готовы платить за полис больше в случае увеличения выплат по здоровью. Эти результаты говорят о том, что народу не нужны полумеры, останавливаться нельзя».

Новый депутатский законопроект о реформе ОСАГО был внесен на рассмотрение в ноябре.

В отличие от первого правительственного документа, он не включает отмену коэффициентов по мощности и территории, а также повышение выплат по здоровью. Но курс на справедливое ценообразование остается неизменным: аккуратные и опытные водители станут платить по справедливому тарифу, меньше, чем лихачи.