Bentley Blower – легендарная инновация

Британский производитель роскошных автомобилей Bentley празднует в 2019 году 100-летний юбилей

Приверженность бренда инновационным решениям отчетливо прослеживается на протяжении всей его истории.

Легендарный Bentley Blower был создан в 1929 году, автомобиль оснащался двигателем с компрессорным нагнетателем и развивал сенсационно высокую скорость, особенно, когда за рулем был один из Bentley Boys – сэр Генри «Тим» Биркин.

В историю британского автоспорта Биркин и Blower вошли как легендарный гонщик и его не менее легендарный автомобиль. Именно любовь Биркина к скорости побудила создать модель Blower и добиться великолепных результатов в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Гран-при Франции». Увлеченный быстрой ездой гонщик побил рекорд на внешнем кольце Brooklands – одной из самых притягательных гоночных трасс того времени.

Двигатель с компрессорным нагнетателем обеспечил автомобилю, созданному на базе модели 4 ½ Litre, статус культового гоночного Bentley довоенных лет. Bentley Blower не только завоевал сердца множества поклонников автоспорта по всему миру, но и по сей день остается символом инновационного духа компании.