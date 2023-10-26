Юные пилоты сразятся за Кубок Санкт-Петербурга

Юные пилоты сразятся за Кубок Санкт-Петербурга
26 октября 12:11 2023

Молодые гонщики сразятся за Кубок Санкт-Петербурга по картингу на трассе «Игора Драйв» 29 октября.

Соревнования по картингу среди учебных заведений в Санкт-Петербурге – это долгожданное событие, которое проводится с 1980-х годов. В этот раз участники впервые будут состязаться на профессиональной трассе Картинг Центра «Игора Драйв». У гонщиков будет возможность пройти открытую трассу длиной 1200 метров, шириной более 8 метров, с быстрыми прямыми и мостами, а также с 16 поворотами, которые сделают гонку динамичной и захватывающей.

Основная цель соревнований за Кубок Санкт-Петербурга по картингу среди учебных заведений – популяризация автоспорта среди молодежи, повышение мастерства участников за рулем и, конечно же, выявление лучших гонщиков и команд. Победители будут награждены как в индивидуальном, так и в командном первенстве.

Соревнования проводятся в двух возрастных группах:

  • старшая группа (14-18 лет)
  • младшая группа (10-13 лет)

Эти соревнования организованы Государственным бюджетным образовательным учреждением Санкт-Петербургского городского центра детского технического творчества при поддержке Комитета по образованию, городского учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования в области автомотоспорта и при партнерской поддержке «Игора Драйв».

Автодром «Игора Драйв» уделяет особое внимание развитию детского автоспорта. Начиная с этого года, на трассе проводятся учебно-тренировочные лагеря по картингу в классе «Микро 4Т» для детей возрастом от 6 до 9 лет. Более старшие ребята могут обучаться в Картинг Центре Автодрома, где они приобретают необходимые навыки для участия в профессиональных соревнованиях.
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Игора Драйв
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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