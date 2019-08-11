Лимузин Aurus попал в ДТП во время тестовых испытаний в Астрахани

Лимузин Aurus попал в ДТП во время тестовых испытаний в Астрахани
Август 11 18:03 2019

Лимузин Aurus попал в ДТП с маршруткой

В Астрахани произошла небольшая авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus, который проходит тестовые испытания. На место инцидента вызывались сотрудники Госавтоинспекции. ДТП квалифицировали как незначительное. Пострадавших нет.

ДТП произошло с микроавтобусом. Маршрутное такси отъезжало от остановки и задело боковое зеркало лимузина. Сразу после инцидента Aurus накрыли специальным чехлом. По неофициальным данным, лимузины проходят в Астрахани тестовые испытания.

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», уже в ближайшее время появятся в розничной продаже. Точная стоимость машин будет названа до конца этого лета. На данный момент два официальных дилера российской марки — «Авилон» и «Панавто» — уже начали формировать списки предварительных заявок на покупку. Ожидается, что стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

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