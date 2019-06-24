Шоурум Genesis открылся в «Москва-Сити»

Шоурум Genesis открылся в «Москва-Сити»
Июнь 24 14:01 2019

С 15 июня по 15 сентября 2019 года в «Москва-Сити» будет работать мобильный шоурум Genesis

Автомобильный бренд Genesis открывает шоурум в «Москва-Сити». В новом пространстве бренда будет представлен весь модельный ряд автомобилей Genesis, включая новый седан Genesis G90.

шоурум Genesis в Москве

шоурум Genesis в Москве

Впервые мобильный шоурум, в дизайне которого преобладает минимализм,был презентован в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года, где бренд Genesis выступил в качестве партнера. Весной шоурум продолжил свою работу в Красной Поляне.С 15 июня по 15 сентября 2019 года двухэтажное здание lounge-пространства Genesis открыто в Москве.

шоурум Genesis в Москве

Консультанты расскажут гостям об истории брендаGenesis, познакомят с модельным рядом, а также помогут разобраться с техническим оснащением автомобилей и сконфигурировать желаемую комплектацию. Посетители также смогут пройти тест-драйв автомобилей Genesis.

Забронировать посещение можно на сайте www.genesis.com или по телефону 8 (800) 777 50 51. Мобильный шоурум продолжит свою работу до 15 сентября 2019 года. Часы работы: 11:00-22:00.

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AMSRUS
AMSRUS

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