Jeep® увеличил продажи в первом полугодии на 45%

По итогам 6 месяцев 2019 года продажи бренда выросли на 45%, составив 995 автомобилей

Несмотря на общий спад автомобильного рынка в России (-7%) продажи Jeep ® выросли на 32% в июне и составили 154 машины. По итогам полугодия рост продаж марки составил 45%.

Лидером продаж в линейке Jeep®на протяжении 6 месяцев остается легендарный внедорожник Jeep®Grand Cherokee.В июне дилерские центры суммарно продали 71 автомобиль. Культовый Jeep®Wranglerнового поколения был реализован в количестве 26 автомобилей.Также растет покупательский интерес к компактному внедорожнику Jeep® Compass. В среднем, каждый месяц с начала 2019 года реализуется более 30 автомобилей.

В 2019 году FCARUSпланирует расширить аудиториюJeepза счет развития региональной дилерской сети. Напомним, что в июне состоялось открытие нового дилерского центра Chrysler / Jeep – «РВ Сервис Кубань» в Краснодаре. Кроме того, компания разработала специальные условия на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный рядJeep®.