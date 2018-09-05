Круговорот пьяных водителей в Вологде

Круговорот пьяных водителей в Вологде
Сентябрь 05 16:02 2018

Мы не могли не процитировать это сообщение от Mash:

В Вологде пьяный мужчина угнал машину, в которой спал пьяный пассажир. Водителя за 10 минут до этого забрали полицейские, так как он тоже был пьян.

Эта безумная история, даже по меркам Вологды, произошла утром 7 июля. Весьма подбуханный мужичок вышел из ресторана и решил отправиться домой. По шпалам не вариант — начинались вертолеты. Но он нашел выход.

Рядом с барчиком парень увидел припаркованную машину. Дернул дверцу — незаперта. Сел за руль — господи, это мой день — в зажигании торчал ключ. Пьяный счастливчик даже не заметил, что на заднем сидении спит тело.

Машина с телом попала на эту улицу далеко не случайно. Два пьяных кореша решили покататься этим синим утром по Вологде, их поймали гаишники и повезли водителя на продувку. Пассажира оставили охранять машину, но он тем временем отрубился.

Финал этой истории невероятен: по пути на экспертизу пьяный водитель поднял скандал в машине ГИБДД. Он заявил, что его тачку угнали, а друга — похитили. Полицейские посмеялись, но вернулись на место. Да, машины на месте не было. Как и друга.

В итоге по горячим следам машину нашли, пьяного угонщика задержали, пьяного друга вернули, пьяного водителя оштрафовали.

Самый пьяный округ в мире.

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ВологдаГАИДПСпьяный водительугон авто
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AMSRUS
AMSRUS

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