Круговорот пьяных водителей в Вологде

Мы не могли не процитировать это сообщение от Mash:

Эта безумная история, даже по меркам Вологды, произошла утром 7 июля. Весьма подбуханный мужичок вышел из ресторана и решил отправиться домой. По шпалам не вариант — начинались вертолеты. Но он нашел выход.

Рядом с барчиком парень увидел припаркованную машину. Дернул дверцу — незаперта. Сел за руль — господи, это мой день — в зажигании торчал ключ. Пьяный счастливчик даже не заметил, что на заднем сидении спит тело.

Машина с телом попала на эту улицу далеко не случайно. Два пьяных кореша решили покататься этим синим утром по Вологде, их поймали гаишники и повезли водителя на продувку. Пассажира оставили охранять машину, но он тем временем отрубился.

Финал этой истории невероятен: по пути на экспертизу пьяный водитель поднял скандал в машине ГИБДД. Он заявил, что его тачку угнали, а друга — похитили. Полицейские посмеялись, но вернулись на место. Да, машины на месте не было. Как и друга.

В итоге по горячим следам машину нашли, пьяного угонщика задержали, пьяного друга вернули, пьяного водителя оштрафовали.

Самый пьяный округ в мире.