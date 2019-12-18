Флагманский тягач MAN TGX доставил Главную новогоднюю елку России в Кремль

Главная новогодняя елка России 2020 заняла свое место на Соборной площади Кремля

По маршруту длиной более 150 километров из Бородинского лесничества Можайского городского округа Подмосковья, пушистую красавицу провез 40-метровый автопоезд в составе тягача MAN TGX 33.540 6х4 BLS и украшенного специального полуприцепа для негабаритных грузоперевозок

Надежность и безопасность техники MAN в сочетании с мастерством профессионалов-перевозчиков уже много лет помогают создавать атмосферу приближающегося праздника на главной площади страны

По доброй многолетней традиции, незадолго до празднования Нового года на дороги Подмосковья выходит нарядный мощный тягач MAN TGX с огромным ярко украшенным специальным полуприцепом для негабаритных грузов

Общая длина автопоезда достигает 40 метров. В сопровождении нескольких полицейских автомобилей он направляется в самое сердце столицы, в Кремль на Спасскую площадь, бережно везя героиню близящихся новогодних праздников — роскошную специально отобранную ель, которой предстоит стать Главной елкой России.

Не стал исключением и канун 2020 года. На этот раз MAN TGX 33.540 6×4 BLS с ответственным грузом отправился в путь 15 декабря. По еще одной сложившейся традиции водитель тягача в просторной «средневысокой» кабине для дальних перевозок XLX был одет в костюм Деда Мороза – так даже ответственная работа для всех вовлеченных и наблюдающих обретает атмосферу предстоящего праздника.

«Деду Морозу» предстояло повести огромный автопоезд 150 километров из Бородинского лесничества Можайского городского округа Подмосковья, где была выбрана самая красивая елка России, возраст которой – без малого 90 лет. Высота дерева составляет 27 метров, размах ветвей у основания достигает 6 м, а толщина ствола — внушительные 60 сантиметров. Отбор претендентки продолжался несколько месяцев, в нем было задействовано немало людей – от лесничих до специалистов по логистике. Вырубка ели такого размера и бережная укладка ее на специально подготовленный трейлер – это настоящее ювелирное искусство.

Уже более 10 лет операцию по доставке новогодней ели в центр Москвы осуществляют опытные специалисты российской компании “ИнСпецКом” — эксперта в области логистики негабаритных грузов. И их надежными транспортом неизменно выступают тягачи MAN TGX. Достаточно мощные, чтобы легко преодолевать дороги Подмосковья, великолепно управляющиеся, чтобы уверенно маневрировать в центре большого города и невероятно выносливые для того, чтобы переводить самые необычные грузы.

Все тягачи MAN компании оснащены необходимыми современными системами безопасности и помощи водителю: адаптивный круиз-контроль ACC, антиблокировочная система ABS, антипробуксовочная система ASR и система поддержания курсовой устойчивости ESP.

Погода нынешнего декабря неустойчива, водители постоянно слышат предупреждения о возможном гололеде. В таких условиях современная электроника внимательно следит за тем, чтобы автопоезд прошел свой маршрут без лишних затруднений.

Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-5. Такие двигатели помогают тысячам тягачей MAN в самых разных уголках мира, обеспечивая отличное сочетание тяги, оптимального расхода топлива и экологичности.

Сегодня огромные автопоезда практически невозможно встретить в пределах Третьего транспортного кольца Москвы, но этот MAN TGX с 540-сильным двигателем D2676LF06, имеющий специальный пропуск и сопровождение — желанный гость в непривычных для себя условиях.

Тягачи MAN TGX зарекомендовали себя надежными помощниками и партнерами для множества клиентов. Участие в подготовке новогоднего праздника в Кремле – это достойное признание за их верный труд на непростых российских дорогах. А увидеть в середине декабря яркий, красивый автопоезд с Главной елкой страны — хорошая примета для москвичей и гостей столицы: самые заветные новогодние пожелания точно сбудутся!