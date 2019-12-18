Флагманский тягач MAN TGX доставил Главную новогоднюю елку России в Кремль

Общая длина автопоезда достигает 40 метров. В сопровождении нескольких полицейских автомобилей он направляется в самое сердце столицы, в Кремль на Спасскую площадь, бережно везя героиню близящихся новогодних праздников — роскошную специально отобранную ель, которой предстоит стать Главной елкой России.
Не стал исключением и канун 2020 года. На этот раз MAN TGX 33.540 6×4 BLS с ответственным грузом отправился в путь 15 декабря. По еще одной сложившейся традиции водитель тягача в просторной «средневысокой» кабине для дальних перевозок XLX был одет в костюм Деда Мороза – так даже ответственная работа для всех вовлеченных и наблюдающих обретает атмосферу предстоящего праздника.
«Деду Морозу» предстояло повести огромный автопоезд 150 километров из Бородинского лесничества Можайского городского округа Подмосковья, где была выбрана самая красивая елка России, возраст которой – без малого 90 лет. Высота дерева составляет 27 метров, размах ветвей у основания достигает 6 м, а толщина ствола — внушительные 60 сантиметров. Отбор претендентки продолжался несколько месяцев, в нем было задействовано немало людей – от лесничих до специалистов по логистике. Вырубка ели такого размера и бережная укладка ее на специально подготовленный трейлер – это настоящее ювелирное искусство.
Уже более 10 лет операцию по доставке новогодней ели в центр Москвы осуществляют опытные специалисты российской компании “ИнСпецКом” — эксперта в области логистики негабаритных грузов. И их надежными транспортом неизменно выступают тягачи MAN TGX. Достаточно мощные, чтобы легко преодолевать дороги Подмосковья, великолепно управляющиеся, чтобы уверенно маневрировать в центре большого города и невероятно выносливые для того, чтобы переводить самые необычные грузы.
Все тягачи MAN компании оснащены необходимыми современными системами безопасности и помощи водителю: адаптивный круиз-контроль ACC, антиблокировочная система ABS, антипробуксовочная система ASR и система поддержания курсовой устойчивости ESP.
Погода нынешнего декабря неустойчива, водители постоянно слышат предупреждения о возможном гололеде. В таких условиях современная электроника внимательно следит за тем, чтобы автопоезд прошел свой маршрут без лишних затруднений.
Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-5. Такие двигатели помогают тысячам тягачей MAN в самых разных уголках мира, обеспечивая отличное сочетание тяги, оптимального расхода топлива и экологичности.
Сегодня огромные автопоезда практически невозможно встретить в пределах Третьего транспортного кольца Москвы, но этот MAN TGX с 540-сильным двигателем D2676LF06, имеющий специальный пропуск и сопровождение — желанный гость в непривычных для себя условиях.
Тягачи MAN TGX зарекомендовали себя надежными помощниками и партнерами для множества клиентов. Участие в подготовке новогоднего праздника в Кремле – это достойное признание за их верный труд на непростых российских дорогах. А увидеть в середине декабря яркий, красивый автопоезд с Главной елкой страны — хорошая примета для москвичей и гостей столицы: самые заветные новогодние пожелания точно сбудутся!
C 2014 года www.amsrus.ru
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