Mazda CX-30 прошла тест Euro NCAP

Новый компактный кроссовер продемонстрировал высшие показатели по безопасности в ходе стандартных тестов европейской независимой организации Euro NCAP

Mazda CX-30 получил небывало высокие 91% за защиту, а также 77% за используемые электронные системы предотвращения столкновений. В результате внедорожник стал самой безопасной моделью, когда-либо протестированной Euro NCAP. Впервые за всю историю организации автомобилю удалось получить практически идеальные результаты в категории “безопасность взрослых пассажиров”.

Кроме того, отличные показатели нового компактного семиместного SUV Mercedes-Benz GLB. “Немец” продемонстрировал защиту водителя и пассажиров на уровне 92%, детей – на 88% и пешеходов на 78%. Эффективность систем активной безопасности была оценена в 74%. Столь высокие показатели новой модели Mercedes-Benz позволили немецкой марке установить своеобразный рекорд – с 2014 года все легковые автомобили этой марки удостаиваются высшего пятизвездочного рейтинга по шкале оценок Euro NCAP.

Высокую оценку получил и новый SUV Ford Explorer. Безопасность взрослых пассажиров была оценена на 87%, детей – на 86%, других участников движения – на 61%, а эффективность электронных систем безопасности – на 76%.

Аутсайдером рейтинга, но все же с вполне приемлемым показателем, оказался Opel Corsa нового поколения. Он получил 84% за защиту водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей была оценена в 86%, пешеходов – в 66%, эффективность электронных системы безопасности – в совсем не высокие 69%. Проблемными в машине оказались и передние и задние места – тест выявил высокую вероятность получения хлыстовых травм при наезде сзади, по данным АвтоПарк.