Opel возвращается в Россию: Zafira Life и Grandland X старт приема заказов

Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года.
«Значительное увеличение прибыли за счет развития бизнеса на внешних рынках является одним из ключевых элементов плана нашей компании под названием «PACE!». Мы добились больших успехов в этой области благодаря нашему возвращению в Россию», – сообщил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер. «Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Как и на любом рынке, нашим главным приоритетом является увеличение прибыли наряду с высоким уровнем удовлетворенности клиентов».«Бренд Opel возвращается в Россию в составе Groupe PSA, и это – грандиозное событие. Завод в Калуге – важный актив, который дает нам возможность производить автомобили Opel в России уже сегодня. Мы рады предложить российским автолюбителям конкурентоспособный и качественный продукт, в основе которого лежат лучшие разработки немецкой инженерии», – подчеркнул Пол Уилкокс, генеральный директор Groupe PSA, Евразия.
«Значительное увеличение прибыли за счет развития бизнеса на внешних рынках является одним из ключевых элементов плана нашей компании под названием «PACE!». Мы добились больших успехов в этой области благодаря нашему возвращению в Россию», – сообщил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер. «Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Как и на любом рынке, нашим главным приоритетом является увеличение прибыли наряду с высоким уровнем удовлетворенности клиентов».
«Бренд Opel возвращается в Россию в составе Groupe PSA, и это – грандиозное событие. Завод в Калуге – важный актив, который дает нам возможность производить автомобили Opel в России уже сегодня. Мы рады предложить российским автолюбителям конкурентоспособный и качественный продукт, в основе которого лежат лучшие разработки немецкой инженерии», – подчеркнул Пол Уилкокс, генеральный директор Groupe PSA, Евразия.
Немецкий бренд несет в себе давние традиции и имеет отличную репутацию в России. С возвращением на российский рынок Opel усилит присутствие Groupe PSA в регионе Евразия. Россия является крупным, стратегически важным и привлекательным рынком с большим потенциалом.
Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Это число удвоится уже в следующем году и будет расти дальше. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России:
В России городской кроссовер Grandland X доступен в 3-х комплектациях: Enjoy, Innovation, Cosmo. Вне зависимости от комплектации автомобиль предлагается с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ти ступенчатой АКП.
Базовая версия Enjoy включает в себя электростеклоподъемники всех дверей, задние датчики парковки, светодиодные фары рефлекторного типа ECO LED и задние светодиодные фонари, мультимедиа систему с 8″ сенсорным экраном, 6-ю динамиками, USB, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay, Android AUTO и навигацией. С учетом российских условий эксплуатации уже в базовой версии автомобиль оснащен металлической защитой картера и пакетом зимних опций, среди которых обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, а также рулевого колеса.
Стоимость версии: 1 799 000 рублей.
Версия Innovation дополнена cпортивными сиденьями, сертифицированными ассоциацией AGR, с тканевой обивкой Harlekin Marvel Black, валиками из искусственной кожи и вставками в стиле Toba Grey, двухзонным климат-контролем, системой интеллектуального привода Intelli Grip с селектором выбора режимов, второстепенными системами безопасности (мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выходе из полосы), передними датчиками парковки и камерой заднего вида 180°, полностью светодиодными адаптивными фарами Full LED, пакетом “Sight & Light” (датчик дождя, автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида, автоматическое переключение ближнего/дальнего света), спортивными сиденьями с тканевой обивкой и валиками из искусственной кожи с электрорегулировкой поясничного упора водителя и пассажира, обогревом и электроприводом складывания наружных зеркал с подсветкой околодверного пространства.
Стоимость версии: 2 049 000 рублей.
В дополнение к предыдущим опциям, версия Cosmo включает в себя спортивные сиденья, сертифицированные ассоциацией AGR, с перфорированной кожей Marvel Black, систему Surround Vision – функцию кругового обзора 360°, систему автоматического маневрирования при парковке, систему бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя, электропривод двери багажника с функцией Hands Free, панорамную крышу, беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона, спортивные сиденья с перфорированной кожей и вентиляцией с электрорегулировкой сидения водителя в 6 направлениях и сидения пассажира в 4 направлениях.
Стоимость версии: 2 199 000 рублей.
Пассажирский микроавтобус Zafira Life для российского рынка доступен в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L), а также в комплектации Cosmo с длинным кузовом (L).
Базовая версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова оборудована бортовым компьютером, двухзонным климат-контролем, задней климатической установкой с управлением в салоне, подогревом передних сидений, электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания наружных зеркал, догревателем дизельного двигателя WEBASTO, защитой картера двигателя, полноразмерным запасным колесом, креплениями для детского кресла ISOFIX на 2-м и 3-м рядах, ксеноновыми фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами с функцией освещения сектора поворота, системой помощи при старте на подъёме, передними и задними датчики парковки, камерой заднего вида, системой мониторинга слепых зон, бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки, сенсорным 7″ дисплеем с 8-ю динамиками, Bluetooth, USB, поддержкой Apple CarPlay и Android AUTO.
Стоимость версии: 2 549 900 (M) и 2 599 900 рублей (L).
Версия Cosmo дополнена электроприводом сдвижных дверей с дистанционным управлением, проекционным дисплеем с индикацией текущей скорости и скоростных ограничений, дистанционным управлением подогревателя дизельного двигателя, датчиками дождя и света с автоматическим переключением ближнего/дальнего света в составе пакета “Sight & Light”, системой интеллектуального привода IntelliGrip Control с селектором выбора режимов, пакетом “Driver Safety Pack” (активный круиз-контроль с функцией предупреждения о сближении с впереди идущим автомобилем, система индикации контроля движения по полосе, система контроля усталости водителя), 3D навигацией, функцией распознавания голосовых команд, кожаной обивкой сидений, электрорегулировкой сиденья водителя и пассажира в трёх направлениях с наличием валика поясничной поддержки и функцией массажа.
Стоимость версии: 2 999 900 рублей.
Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2-х литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обширное развитие бизнеса на внешних рынках является одним из столпов стратегического плана «PACE!» для Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок – после ухода из-за кризиса в 2015 году – частью этого плана, направленного на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Цель состоит в том, чтобы к середине 2020-х годов получить 10 процентов от общего объема продаж Opel за пределами Европы.
Чтобы добиться этого, бренд укрепляет свое присутствие на экспортных рынках Азии, Африки и Южной Америки, где он уже представлен, а к 2022 году выйдет на 20 новых экспортных рынков. Например, уже со следующего года Opel будет экспортировать автомобили в Колумбию и Эквадор.
C 2014 года www.amsrus.ru
Это уже не совсем опель )
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