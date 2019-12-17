Opel возвращается в Россию: Zafira Life и Grandland X старт приема заказов

Zafira Life и Grandland X уже доступны к заказу у российских дилеров Opel

Пассажирский микроавтобус Zafira Life – первые автомобили произведены в Калуге

Производство грузового фургона Vivaro начнется в России в ближайшее время

Рост за счет новых экспортных рынков лежит в основе стратегического плана «PACE!»

Дилерская сеть Opel в России

Grandland X и Zafira Life: комплектации и цены

Opel возвращается в Россию: первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге

Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка поступят в продажу в первой половине 2020 года.

«Значительное увеличение прибыли за счет развития бизнеса на внешних рынках является одним из ключевых элементов плана нашей компании под названием «PACE!». Мы добились больших успехов в этой области благодаря нашему возвращению в Россию», – сообщил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер. «Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Как и на любом рынке, нашим главным приоритетом является увеличение прибыли наряду с высоким уровнем удовлетворенности клиентов». «Бренд Opel возвращается в Россию в составе Groupe PSA, и это – грандиозное событие. Завод в Калуге – важный актив, который дает нам возможность производить автомобили Opel в России уже сегодня. Мы рады предложить российским автолюбителям конкурентоспособный и качественный продукт, в основе которого лежат лучшие разработки немецкой инженерии», – подчеркнул Пол Уилкокс, генеральный директор Groupe PSA, Евразия.

Немецкий бренд несет в себе давние традиции и имеет отличную репутацию в России. С возвращением на российский рынок Opel усилит присутствие Groupe PSA в регионе Евразия. Россия является крупным, стратегически важным и привлекательным рынком с большим потенциалом.

Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Это число удвоится уже в следующем году и будет расти дальше. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России:

Москва: ООО “ТЦ Кунцево”, ООО “Автоцентр Сити”, ООО “Мэйджор Авто Рига”

Санкт-Петербург: ООО “Евросиб-Авто”, ООО “Авангард”

Нижневартовск: ООО “Варт-Авто”

Ростов-на-Дону: ООО “Гедон-Трейд”

Нижний Новгород: ООО “Нижегородец-Восток”

Рязань: ООО “Димар-Плюс”

Тюмень: ООО “ИскраАМВ”

Ставрополь: ООО “Статус Авто”

Комплектации и цены: OPEL GRANDLAND X

В России городской кроссовер Grandland X доступен в 3-х комплектациях: Enjoy, Innovation, Cosmo. Вне зависимости от комплектации автомобиль предлагается с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ти ступенчатой АКП.

Базовая версия Enjoy включает в себя электростеклоподъемники всех дверей, задние датчики парковки, светодиодные фары рефлекторного типа ECO LED и задние светодиодные фонари, мультимедиа систему с 8″ сенсорным экраном, 6-ю динамиками, USB, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay, Android AUTO и навигацией. С учетом российских условий эксплуатации уже в базовой версии автомобиль оснащен металлической защитой картера и пакетом зимних опций, среди которых обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, а также рулевого колеса.

Стоимость версии: 1 799 000 рублей.

Версия Innovation дополнена cпортивными сиденьями, сертифицированными ассоциацией AGR, с тканевой обивкой Harlekin Marvel Black, валиками из искусственной кожи и вставками в стиле Toba Grey, двухзонным климат-контролем, системой интеллектуального привода Intelli Grip с селектором выбора режимов, второстепенными системами безопасности (мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выходе из полосы), передними датчиками парковки и камерой заднего вида 180°, полностью светодиодными адаптивными фарами Full LED, пакетом “Sight & Light” (датчик дождя, автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида, автоматическое переключение ближнего/дальнего света), спортивными сиденьями с тканевой обивкой и валиками из искусственной кожи с электрорегулировкой поясничного упора водителя и пассажира, обогревом и электроприводом складывания наружных зеркал с подсветкой околодверного пространства.

Стоимость версии: 2 049 000 рублей.

В дополнение к предыдущим опциям, версия Cosmo включает в себя спортивные сиденья, сертифицированные ассоциацией AGR, с перфорированной кожей Marvel Black, систему Surround Vision – функцию кругового обзора 360°, систему автоматического маневрирования при парковке, систему бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя, электропривод двери багажника с функцией Hands Free, панорамную крышу, беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона, спортивные сиденья с перфорированной кожей и вентиляцией с электрорегулировкой сидения водителя в 6 направлениях и сидения пассажира в 4 направлениях.

Стоимость версии: 2 199 000 рублей.

Комплектации и цены: OPEL ZAFIRA LIFE

Пассажирский микроавтобус Zafira Life для российского рынка доступен в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L), а также в комплектации Cosmo с длинным кузовом (L).

Базовая версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова оборудована бортовым компьютером, двухзонным климат-контролем, задней климатической установкой с управлением в салоне, подогревом передних сидений, электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания наружных зеркал, догревателем дизельного двигателя WEBASTO, защитой картера двигателя, полноразмерным запасным колесом, креплениями для детского кресла ISOFIX на 2-м и 3-м рядах, ксеноновыми фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами с функцией освещения сектора поворота, системой помощи при старте на подъёме, передними и задними датчики парковки, камерой заднего вида, системой мониторинга слепых зон, бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки, сенсорным 7″ дисплеем с 8-ю динамиками, Bluetooth, USB, поддержкой Apple CarPlay и Android AUTO.

Стоимость версии: 2 549 900 (M) и 2 599 900 рублей (L).

Версия Cosmo дополнена электроприводом сдвижных дверей с дистанционным управлением, проекционным дисплеем с индикацией текущей скорости и скоростных ограничений, дистанционным управлением подогревателя дизельного двигателя, датчиками дождя и света с автоматическим переключением ближнего/дальнего света в составе пакета “Sight & Light”, системой интеллектуального привода IntelliGrip Control с селектором выбора режимов, пакетом “Driver Safety Pack” (активный круиз-контроль с функцией предупреждения о сближении с впереди идущим автомобилем, система индикации контроля движения по полосе, система контроля усталости водителя), 3D навигацией, функцией распознавания голосовых команд, кожаной обивкой сидений, электрорегулировкой сиденья водителя и пассажира в трёх направлениях с наличием валика поясничной поддержки и функцией массажа.

Стоимость версии: 2 999 900 рублей.

Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2-х литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

Opel Grandland X – 1.6 Turbo (150) AT6 Цена (руб.) Enjoy 1 799 000 Innovation 2 049 000 Cosmo 2 199 000 Opel Zafira Life – 2.0HDi (150) AT6 Цена (руб.) Innovation M 2 549 900 Innovation L 2 599 900 Cosmo L 2 999 900

Обширное развитие бизнеса на внешних рынках является одним из столпов стратегического плана «PACE!» для Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок – после ухода из-за кризиса в 2015 году – частью этого плана, направленного на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Цель состоит в том, чтобы к середине 2020-х годов получить 10 процентов от общего объема продаж Opel за пределами Европы.

Чтобы добиться этого, бренд укрепляет свое присутствие на экспортных рынках Азии, Африки и Южной Америки, где он уже представлен, а к 2022 году выйдет на 20 новых экспортных рынков. Например, уже со следующего года Opel будет экспортировать автомобили в Колумбию и Эквадор.