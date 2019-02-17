Peugeot выпустит новый бюджетный пикап

Peugeot планирует выпуск бюджетного варианта пикапа с мощным двигателем

Французская автомобильная компания Peugeot готовит к выходу на рынок свой новый бюджетный пикап. Автомобиль будут продавать в Китае. Его первые фотографии опубликовало издание Autohome.

Судя по сделанным фотошпионами снимкам, новый пикап Peugeot будет представлять собой перелициованную версию местного пикапа Changan Shenqi F70. Автомобиль получит другую решетку радиатора, а также видоизмененный логотип. В остальном машины будут одинаковыми.



Длина кузова французского пикапа составит 5330 мм, колесная база будет равна 3180 мм, а размер его грузовой платформы окажется внушительным (1600х1595х500 мм).

Технические подробности относительно данной модели пока держатся в секрете, однако ожидается, что под капот пикапа Peugeot установят два турбодизельных мотора на выбор покупателей с рабочим объемом в 1,9 и 2,5-литра, отдача которых составит 150 и 129 лошадиных сил соответственно. Привод новинки может быть как задним, так и полным.

Продажи нового пикапа Peugeot в «Поднебесной» стартуют летом этого года.

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