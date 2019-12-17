Lada 4х4: новый уровень комфорта классического внедорожника

LADA запускает производство модернизированного внедорожника LADA 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней

На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство ее использования. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены 2 розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций. На тоннеле пола – новые подстаканники и ниша для мелких предметов. Стилевые изменения панели приборов осуществлены таким образом, чтобы современный функционал гармонировал с классическим дизайном автомобиля, благодаря которому он узнаваем по всему миру.

Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось 2 подголовника, что положительно сказалось на уровне безопасности.

Позитивные впечатления от интерьера формируются также при помощи новой обивки потолка, на которой смонтирован более эффективный плафон освещения с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Применены новые потолочные поручни и солнцезащитные козырьки, а также модернизированная обивка стоек лобового стекла.

Особое внимание при модернизации LADA 4х4 было уделено повышению виброакустического комфорта автомобиля. Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

Модернизированный интерьер появился на всех автомобилях семейства LADA 4х4. А модификация LADA 4х4 Urban также получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

Напомним, что сегодня LADA 4х4 является самым доступным внедорожником на российском рынке и одним из всемирно известных автомобилей. Сочетание компактности, цены, проходимости и таких востребованных опций как кондиционер и обогрев сидений, делают LADA 4х4 автомобилем универсальным, многозадачным. Новые системы безопасности и комфорта расширят круг потребителей LADA 4х4, а тем, кто хорошо знаком с автомобилем, помогут открыть новые качества легендарной модели.