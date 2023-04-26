Suzuki Jimny отмечает юбилей

В 2020 году Suzuki отметила свой 50-летний юбилей с момента появления в 1970 году первого Suzuki Jimny

А в апреле этого года исполняется 25 лет с момента выпуска легендарного третьего поколения модели JB33 в 1998 году, которое остается популярным по всему миру уже более 20 лет. Ключом к успеху была простая и гениальная идея – создать модель, которая бы сочетала высокую проходимость с максимальным комфортом.

В далеком 1970 году управляющий директор компании Осаму Сузуки задался вопросом: возможно ли построить внедорожник, используя преимущества субкомпактных автомобилей, чтобы проехать по грунтовым лесным дорогам, куда ранее не могли добраться автомобили?

Это привело к созданию первого и второго поколения Suzuki Jimny LJ10, SJ30 и Suzuki Samurai с уникальными внедорожными характеристиками – рамой лестничного типа, зависимой рессорной подвеской и большим дорожным просветом в сочетании с компактными размерами японских кей-каров. Это позволило модели успешно проходить сложные полевые испытания на ухабистых дорогах и пляжах, где громоздкие внедорожники “тонули” в песке, а также покорять горные вершины и устанавливать рекорды Гиннеса.

Но когда к невероятной проходимости был добавлен потрясающий комфорт, новое поколение Suzuki Jimny получило мировую популярность. В 1998 году на Международном автомобильном салоне в Токио Jimny JB33 объединил уникальные традиции внедорожной серии с повышенным комфортом легковых автомобилей в соответствии со всеми современными стандартами.

Базируясь на передовых исследованиях в области эргономики, интерьер Suzuki Jimny JB33 был разработан с учетом оптимального расположения места водителя и органов управления. Дизайн соответствует японской концепции красоты, отличающейся лаконичностью, спокойствием и функциональностью.

Третье поколение Suzuki Jimny JB33 отличалось использованием новой трехкомпонентной лестничной рамы, которая повышала жесткость кузова, а также улучшенными характеристиками подвески: большой дорожный просвет в 190 мм, короткие свесы и угол рампы в 31 градус. Автомобили третьего поколения были производимы на заводе в городе Ивата, префектура Сидзуока, Япония, и оснащались четырехцилиндровым двигателем М13А объемом 1,3 л, который работал в сочетании с 5-ступенчатой МКПП и 4-ступенчатой АКПП.

Стандартная комплектация включала в себя систему кондиционирования воздуха с фильтром, электроусилитель руля, системы активной безопасности ABS и ESP, полноприводную трансмиссию с возможностью выбора понижающей передачи, а также большие боковые зеркала и вертикально установленное ветровое стекло, обеспечивающие отличную обзорность.

Благодаря улучшенным характеристикам Suzuki Jimny JB33 стал популярным автомобилем среди любителей внедорожной езды по всему миру, в том числе и в России. Несмотря на выпуск более современного четвертого поколения в 2018 году, Suzuki Jimny JB33 до сих пор остается любимцем автовладельцев. Этому свидетельствуют множественные награды, такие как “Внедорожник года” в России в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также многие другие.

Интересный факт: главный инженер четвертого поколения Suzuki Jimny, г-н Йонезава Хироюки, передал наследие предыдущих поколений, включая легендарный JB33, за счет узнаваемой 5-секционной решетки радиатора с вертикальными прорезями. Это придает новой модели сходство с ее предшественниками, несмотря на использование более современных технологий и материалов.

Suzuki Jimny по-прежнему является истинным вездеходом, сочетающим в себе классические внедорожные атрибуты с современными технологиями. В IV поколении автомобиль был оснащен более мощным 1,5-литровым двигателем K15B и получил ряд улучшений, включая увеличенный дорожный просвет, новую переднюю и заднюю подвески, а также новые системы безопасности и комфорта.

Несмотря на появление новой модели, Suzuki Jimny JB33 продолжает пользоваться популярностью у автолюбителей во всем мире, в том числе и в России. Это подтверждается множеством наград, полученных моделью за годы своего существования, включая звание “Внедорожник года” в России в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.

Технические характеристики Suzuki Jimny JB33

(в скобках представлены данные для комплектации с АКПП)

Тип кузова универсал Количество дверей / мест 3 / 4 Двигатель Бензиновый, атмосферный 1,3 л WT Мощность двигателя, кВт (л.с.) / мин-1 62,4 (85) / 6000 Максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 110 / 4100 Тип привода Подключаемый полный (4WD) Трансмиссия 5МТ (4АТ) Габаритные размеры (длина / ширина / высота), мм 3695 х 1600 х 1705 Колёсная база, мм 2250 Колея (передних / задних колёс) 1355 / 1365 Минимальный дорожный просвет, мм 190 Минимальный радиус разворота, м 4,9 Вместимость багажного отделения (максимальный / с поднятыми спинками задних сидений), л 816 / 113 Тормоза (передние колёса / задние колёса) Дисковые / барабанные Подвеска (передних колёс / задних колёс) Зависимая Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами Шины 205/70R15 Снаряжённая масса / полная масса, кг 1075 / 1420 (1060 / 1420) Максимальная скорость, км/ч 135 (140) Объём топливного бака, л 40 Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 7,3 (7,8) (в скобках представлены данные для комплектации с АКПП)

Несколько интересных фактов об этой модели: