Suzuki Jimny отмечает юбилей

В 2020 году Suzuki отметила свой 50-летний юбилей с момента появления в 1970 году первого Suzuki Jimny А в апреле этого года исполняется 25 лет с момента выпуска легендарного третьего поколения модели JB33 в 1998 году, которое остается популярным по всему миру уже более 20 лет. Ключом к успеху была простая и гениальная идея - создать модель, которая бы сочетала высокую проходимость с максимальным комфортом. В далеком 1970 году управляющий директор компании Осаму Сузуки задался вопросом: возможно ли построить внедорожник, используя преимущества субкомпактных автомобилей, чтобы проехать по грунтовым лесным дорогам, куда ранее не могли добраться автомобили? Это привело к созданию первого и второго поколения Suzuki Jimny LJ10, SJ30 и Suzuki Samurai с уникальными внедорожными характеристиками - рамой лестничного типа, зависимой рессорной подвеской и большим дорожным просветом в сочетании с компактными размерами японских кей-каров. Это позволило модели успешно проходить сложные полевые испытания на ухабистых дорогах и пляжах, где громоздкие внедорожники "тонули" в песке, а также покорять горные вершины и устанавливать рекорды Гиннеса. Но когда к невероятной проходимости был добавлен потрясающий комфорт, новое поколение Suzuki Jimny получило мировую популярность. В 1998 году на Международном автомобильном салоне в Токио Jimny JB33 объединил уникальные традиции внедорожной серии с повышенным комфортом легковых автомобилей в соответствии со всеми современными стандартами. Базируясь на передовых исследованиях в области эргономики, интерьер Suzuki Jimny JB33 был разработан с учетом оптимального расположения места водителя и органов управления. Дизайн соответствует японской концепции красоты, отличающейся лаконичностью, спокойствием и функциональностью. Третье поколение Suzuki Jimny JB33 отличалось использованием новой трехкомпонентной лестничной рамы, которая повышала жесткость кузова, а также улучшенными характеристиками подвески: большой дорожный просвет в 190 мм, короткие свесы и угол рампы в 31 градус. Автомобили третьего поколения были производимы на заводе в городе Ивата, префектура Сидзуока, Япония, и оснащались четырехцилиндровым двигателем М13А объемом 1,3 л, который работал в сочетании с 5-ступенчатой МКПП и 4-ступенчатой АКПП. Стандартная комплектация включала в себя систему кондиционирования воздуха с фильтром, электроусилитель руля, системы активной безопасности ABS и ESP, полноприводную трансмиссию с возможностью выбора понижающей передачи, а также большие боковые зеркала и вертикально установленное ветровое стекло, обеспечивающие отличную обзорность. Благодаря улучшенным характеристикам Suzuki Jimny JB33 стал популярным автомобилем среди любителей внедорожной езды по всему миру, в том числе и в России. Несмотря на выпуск более современного четвертого поколения в 2018 году, Suzuki Jimny JB33 до сих пор остается любимцем автовладельцев. Этому свидетельствуют множественные награды, такие как "Внедорожник года" в России в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также многие другие. Интересный факт: главный инженер четвертого поколения Suzuki Jimny, г-н Йонезава Хироюки, передал наследие предыдущих поколений, включая легендарный JB33, за счет узнаваемой 5-секционной решетки радиатора с вертикальными прорезями. Это придает новой модели сходство с ее предшественниками, несмотря на использование более современных технологий и материалов. Suzuki Jimny по-прежнему является истинным вездеходом, сочетающим в себе классические внедорожные атрибуты с современными технологиями. В IV поколении автомобиль был оснащен более мощным 1,5-литровым двигателем K15B и получил ряд улучшений, включая увеличенный дорожный просвет, новую переднюю и заднюю подвески, а также новые системы безопасности и комфорта. Несмотря на появление новой модели, Suzuki Jimny JB33 продолжает пользоваться популярностью у автолюбителей во всем мире, в том числе и в России. Это подтверждается множеством наград, полученных моделью за годы своего существования, включая звание "Внедорожник года" в России в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. Технические характеристики Suzuki Jimny JB33 (в скобках представлены данные для комплектации с АКПП) Тип кузовауниверсал Количество дверей / мест3 / 4 ДвигательБензиновый, атмосферный 1,3 л WT Мощность двигателя, кВт (л.с.) / мин-162,4 (85) / 6000 Максимальный крутящий момент, Нм / мин-1110 / 4100 Тип приводаПодключаемый полный (4WD) Трансмиссия5МТ (4АТ) Габаритные размеры (длина / ширина / высота), мм3695 х 1600 х 1705 Колёсная база, мм2250Колея (передних / задних колёс)1355 / 1365 Минимальный дорожный просвет, мм190 Минимальный радиус разворота, м4,9 Вместимость багажного отделения (максимальный / с поднятыми спинками задних сидений), л816 / 113Тормоза (передние колёса / задние колёса)Дисковые / барабанные Подвеска (передних колёс / задних колёс)Зависимая Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами Шины205/70R15 Снаряжённая масса / полная масса, кг1075 / 1420 (1060 / 1420) Максимальная скорость, км/ч135 (140) Объём топливного бака, л40 Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км7,3 (7,8) (в скобках представлены данные для комплектации с АКПП) Несколько интересных фактов об этой модели: Suzuki Jimny JB33 был выпущен в 1998 году и был продан более чем в 2 миллиона экземпляров по всему миру.Он имел более квадратный дизайн, чем предыдущая модель, с угловатыми линиями и прямоугольными фарами.Suzuki Jimny JB33 был доступен в двух версиях кузова - трехдверной и пятидверной, и имел размеры, позволяющие проезжать по узким горным дорогам.Он оснащался полным приводом и различными системами управления, позволяющими водителю легко перемещаться по различным типам поверхностей.В зависимости от рынка, Jimny JB33 мог оснащаться различными двигателями, в том числе 1,3-литровым бензиновым двигателем и 1,5-литровым дизельным двигателем.Jimny JB33 был одним из немногих автомобилей своего класса, который имел жесткую раму, обеспечивающую большую жесткость кузова и устойчивость при езде по пересеченной местности.Внутренний дизайн автомобиля был простым, но практичным, с высокой посадкой и комфортными сиденьями.Suzuki Jimny JB33 был популярен среди любителей активного отдыха, так как он мог легко перемещаться по горной местности, бездорожью и другим сложным условиям.Эта модель была доступна в различных цветах, включая красный, желтый, серебристый и черный.Jimny JB33 был заменен Suzuki Jimny третьего поколения в 2018 году, но до сих пор остается одним из наиболее узнаваемых и любимых внедорожников в мире.