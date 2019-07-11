Geely остается самым популярным китайским брендом на российском авторынке

Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), по итогам июня 2019 года компания Geely сохраняет статус самого продаваемого китайского бренда на российском рынке.

В июне 2019 года в России было продано 944 автомобиля Geely, что на 295% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (239 единиц). Суммарные продажи за январь-июнь 2019 года составили 4032 единицы – это на 284% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 1051 единиц. Более того, за первые полгода 2019 года было реализовано больше автомобилей Geely, чем за весь 2018 год (3352 единицы).

Появление на российском рынке в феврале 2019 года новой мощной версии Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом продолжает существенно влиять на рост продаж. Кроссовер Geely Atlas по-прежнему остается главным бестселлером бренда.

Сохранять стабильный рост продаж на фоне падения российского авторынка компании Geely позволяют высокие стандарты качества, взвешенная ценовая политика, проводимая компанией на российском рынке, а также постоянное расширение дилерской сети Geely.

Кроме того, в рамках своей клиентоориентированной стратегии Geely планирует расширить свой модельный ряд – уже этой осенью в России появится хэтчбек Geely GS. Другие новинки, такие как кроссовер Geely FY11 и компактный кроссовер Geely SX11, появятся в России позже.