Проект Hyundai «Безопасная дорога» получил премию «Лидеры корпоративной благотворительности»

Компания Hyundai стала лауреатом премии «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития»

В номинации «Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» Hyundai заняла второе место за социально-образовательный проект для всей семьи «Безопасная дорога».

Проект «Безопасная дорога» реализуется в дошкольных образовательных организациях и направлен на формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей, а также способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. В рамках программы воспитатели детских дошкольных учреждений после методической подготовки проводят специально разработанные интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дорогах, а также семинары и консультации для их родителей. В настоящий момент в проекте в проекте «Безопасная дорога» принимают участие около 1 000 педагогов 12 000 детей из 8 регионов России.

«Компания Hyundai впервые принимает участие в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности». Мы рады, что наш проект высоко оценили эксперты благотворительной сферы и бизнеса. Это показатель того, что он востребован и актуален», – заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Целью проекта является выявление лучших благотворительных программ и распространение информации о корпоративной благотворительности в бизнес-среде и в обществе в целом.