Первые фотографии нового купе Opel Astra

В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации

Уже известно, что этот хэтчбек получил новую платформу PSA и, соответственно, будет походить на хэтчи PSA, но очередной копией Peugeot 308 новинка не будет. По заявлениям представителей компании, новая Astra является вполне самобытной моделью в стиле купе со стильной светодиодной оптикой, убирающимися ручками задних дверей, несколькими цифровыми дисплеями в салоне и богатым оснащением, включая автопилот второго уровня.

Что касается силовой установки, то моторы от GM сменят бензиновые и дизельные агрегаты от PSA. По информации от Picsnews, под капотом Astra ожидаются бензиновый мотор с отдачей 109 и 128 л.с. и 1,5-литровый экологичный дизель BlueHDi на 128 л.с.,а также 296-сильную плагин-гибридную систему. В качестве трансмиссии возможны 6-ступенчатая МКПП или 8-ступенчатая АКПП.