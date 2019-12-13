В Южной Корее представили новую Kia Optima

В Сеуле прошла презентация нового поколения седана Kia K5. В России K5 традиционно известна под именем Kia Optima, однако в новой генерации от имени Оптима могут отказаться

За счет покатой крыши седану удается искусно притворяться лифтбеком. Автомобиль получил светотехнику новой формы: фары дальше заходят на крылья, а задние фонари растянулись вдоль всей кормы.

Новая K5 на 50 мм длиннее (4905 мм), на 25 мм шире (1860 мм) и на 20 мм ниже (1445 мм), чем машина предыдущего образца. Колесная база прибавила 45 мм и достигла 2850 мм. Увеличился запас места для пассажиров заднего ряда.

По данным Drom, существенно преобразился интерьер. Автомобиль получил цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном. В некоторых версиях руль чуть скошен снизу на спортивный манер.

Kia K5 будет выпускаться в Корее в трех версиях: с 2,0-литровым «атмосферником» (160 л.с.), 1,6-литровым турбомотором (180 л.с.) и модификации 2.0 LPi (146 л.с.) на пропан-бутане (сжиженный нефтяной газ). Позже добавится гибрид с 2,0-литровым мотором и топовая версия с новым турбомотором объемом 2,5 литра.

Примечательно, что Kia решила не выпускать новую K5 в версии для таксопарков. А ведь на такие машины приходится до 40% всего объема выпуска! Но корейская компания сознательно пошла на такой шаг. Проблема заключается в том, что спрос на K5 среди частных клиентов в Корее стал падать в связи с повсеместным применением седана в качестве такси. Использование машины перевозчиками негативно отражалось на имидже модели. Чтобы переломить тенденцию, производитель продолжит выпускать прошлое поколение K5 для таксистов — так новый автомобиль не будет иметь «запятнанную репутацию».

Но нам в России куда важнее, что Kia Optima может перестать быть Оптимой. Предполагается, что корейская марка будет продавать новый седан под именем Kia K5 по всему миру, а не только на домашнем рынке. Пока это лишь слухи, которые не получили официального подтверждения.

У себя на родине K5 нового образца стоит от 20,35 миллиона вон (= 1 080 000 рублей) до 35,8 миллиона (=1 910 000 рублей). Продажи в Южной Корее уже начались. На остальных рынках Kia Optima появится ближе к середине 2020 года. Тогда же автомобиль станет доступен и в России.