Легендарный Nissan GT-R NISMO собрали из деталей конструктора Lego

LEGO Group и Nissan представляют модель, которая воздаёт почести одному из самых легендарных японских суперкаров: Nissan GT-R NISMO

В глобальной штаб-квартире Nissan в Йокогаме генеральный директор LEGO Group Нильс Кристиансен и исполнительный вице-президент Nissan Асако Хошино продемонстрировали эту модель публике.

Нильс Кристиансен отметил: «Мы предлагаем не только увлекательную и веселую игру и моделирование – мы также надеемся вдохновить детей, чтобы они изучали технику и узнавали больше о том, как создаются разные вещи в реальной жизни. Десятилетиями инженеры улучшали дизайн и характеристики этого автомобиля, и дети тоже смогут построить, разобрать и снова собрать его. Такая игра стимулирует и развивает важные навыки, такие как творческий подход, усидчивость, умение разрешать проблемы и критическое мышление. Наша миссия – поощрять детей к тому, чтобы они стали создателями будущего».

Асако Хошино сказал: «Как Nissan GT-R, так и бренд LEGO знают и любят поклонники всех возрастов и во всех странах. Мы гордимся тем, что Nissan первым из японских автомобилестроителей стал партнером LEGO Group. Для многих покупателей Nissan их страстная любовь к автомобилям уходит корнями в детство, когда они собирали модели LEGO. Благодаря этому партнерству каждый человек сможет стать «такуми» (takumi) – специалистом высочайшей квалификации, какие создают реальный GT-R. Кроме того, в этом году GT-R исполняется 50 лет, и лучший способ отпраздновать юбилей – поделиться этим автомобилем с фанатами Nissan и LEGO со всей Земли!».

Легендарные задние фонари воссозданы в деталях конструктора

LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO выйдет на мировой рынок в январе 2020 года. Это один из первых тематических наборов серии Speed Champions 2020 года, модели которой станут на 25% больше, чем в предыдущие годы. Реплика GT-R NISMO, собранная из 298 деталей LEGO, воспроизводит аутентичные особенности «настоящего» гоночного автомобиля в относительно небольшом масштабе. Эта задача стала интересным вызовом для главного дизайнера LEGO Криса Стампа.

«В серию LEGO Speed Champions мы всегда стараемся включать новые виды гоночных автомобилей. А когда мы сосредоточили внимание на дрифте и гонках, то наш «список желаний» возглавил рекордсмен Nissan GT-R, а в особенности – новый GT-R NISMO. Нашей главной заботой всегда остается точность. Поэтому мы потратили много времени на изучение технической части, чтобы правильно воспроизвести задние фонари – одну из самых узнаваемых частей этого автомобиля».

Хироши Тамура, главный специалист Nissan по продуктам для GT-R (которого неофициально называют «мистер GT-R»), дал уменьшенной копии от LEGO свою «печать одобрения».

Он сказал: «GT-R был частью моей жизни с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Работать с LEGO Group означало пробудить моего внутреннего 10-летнего мальчишку и заново открыть для себя то, что делает GT-R совершенно особенным. Удивительно, насколько внимание LEGO Group к деталям напоминает мне отношение к работе наших мастеров».

Помимо LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO, на сегодняшнем мероприятии был показан GT-R NISMO 2020 года. Теперь этот самый современный, мощный и динамичный GT-R в истории доступен для покупателей. Его особенности: карбоновые элементы (передний и задний бампер, крыша, крышка багажника и задний спойлер); карбоновые передние крылья со специальными гребенчатыми вентиляционными отверстиями; новые колеса с малой массой и новыми шинами; специально отрегулированная подвеска и трансмиссия; карбон-керамические тормозные механизмы Brembo; а также новые турбокомпрессоры.

Забавные факты: настоящий Nissan GT-R NISMO 2010 г. в сравнении с LEGO® Nissan GT-R NISMO