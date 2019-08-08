Разработки будущего от Hyundai Motor: автомобиль станет продолжением жилого пространства

Style Set Free — концепция мобильности будущего от Hyundai Motor

Концепция автомобиля, который раньше служил средством передвижения из одного пункта в другой, быстро меняется вместе с тем, как стираются границы между повседневной жизнью и транспортом. Hyundai Motor в своей концепции STYLE SET FREE демонстрирует инновационное видение того, как автомобили будущего превратятся в индивидуальные жилые пространства.

Люди уже персонализируют свои дома с помощью множества гаджетов и различных видов технологий в соответствии со своими предпочтениями. Скоро это станет возможно и для автомобилей. STYLE SET FREE – это концепция о создании «идеального пространства» внутри автомобиля и о том, что может для этого потребоваться.

В STYLE SET FREE Hyundai дает клиентам свободу выбирать дизайн автомобиля и адаптировать его к своему стилю жизни подобно тому, как они разрабатывают интерьер своего жилого пространства.

«В будущем технология «автономного вождения» в электромобилях заменит водителя. Из элемента роскоши эта технология превратится в необходимость, — говорит Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — STYLE SET FREE разработана для предоставления уникального автомобильного сервиса, которого не предлагал еще ни один производитель, но который с нетерпением ждут клиенты».

STYLE SET FREE основана на автомобильных разработках будущего, в частности «автономного вождения». Она позволяет пользователям полностью подстраивать под себя салон автомобиля для создания личного жилого пространства с помощью обновляемого оборудования и услуг. В будущем Hyundai намерена создать онлайн-площадку для самостоятельной персонализации автомобиля по подобию магазина мобильных приложений. На ней клиенты будут иметь возможность выбирать программное обеспечение и оборудование для своих автомобилей, чтобы «доработать» их в соответствии со своими потребностями.

Концепцией STYLE SET FREE компания демонстрирует ориентированный на клиента подход к будущей мобильности. Hyundai будет использовать данные, полученные от «умных» автомобилей для запуска открытой экосистемы, которая позволит серверу множества подсистем создать структурный поток передачи общедоступных данных между транспортными средствами и средой, в которой они используются. Это будет способствовать широкому распространению «подключенных» автомобилей, что еще больше укрепит лидерские позиции Hyundai в сфере мобильности будущего.

Hyundai разместит интерактивные дисплеи, которые расскажут о дальнейшем развитии концепции STYLE SET FREE, предвосхищающей революцию в организации автомобильного пространства путем масштабной персонализации, на Международном автосалоне во Франкфурте. В 2019 году автосалон пройдет с 10 по 22 сентября.