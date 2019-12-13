Chevrolet представляет абсолютно новый Tahoe

Chevrolet представил абсолютно новую модель Tahoe, открывая новую главу в истории легендарных внедорожников бренда. Автомобиль значительно изменился, чтобы предложить максимальный объем внутреннего пространства, новейшие технологии, а также непревзойденные динамические характеристики в сегменте полноразмерных рамных внедорожников

«В мире не существует другого такого автомобиля, как Tahoe, который мог бы и сниматься в голливудских фильмах, и перевозить военных и мировых лидеров и быть незаменимым спутником семейных путешествий, – сказал Барри Энгл, исполнительный вице-президент и президент General Motors North America. – Мы сохранили то, за что люди любят этот внедорожник и преумножили его достоинства, добавив больше пространства для пассажиров и багажа, а также современные технологии».

Полное преображение Chevrolet Tahoe коснулось как архитектуры, так и совершенно новых систем, разработанных с учетом потребностей водителей и пассажиров современных полноразмерных внедорожников. Результатами этих изменений стали:

Самый большой в классе объем внутреннего пространства:

Грузовое пространство за третьим рядом сидений автомобиля Tahoe увеличено на 66% и составляет 722 л., что является лучшим показателем в классе

Пространство для ног пассажиров третьего ряда сидений увеличено на 254 мм

Значительно улучшены ходовые качества:

Независимая задняя подвеска может сочетаться с опциональной системой адаптивного шасси Magnetic Ride Control и первой в сегменте пневматической подвеской Air Ride Adaptive

Новая адаптивная пневматическая подвеска обеспечивает постоянное выравнивание уровня кузова в зависимости от нагрузки на каждом из четырёх углов Автомобиля и регулировку дорожного просвета в диапазоне 102 мм

Совершенно новый высокотехнологичный интерьер:

Входящий в базовую комплектацию центральный цветной сенсорный дисплей с диагональю 10 дюймов является самым большим в сегменте

Возможность установки еще до 4 дополнительных дисплеев, в том числе 15-дюймового проекционного дисплея, недоступного у конкурентов

Тридцать функций обеспечения безопасности и комфорта вождения, в числе которых доступная в базовой комплектации система автоматического экстренного торможения и новые функции, включая систему кругового обзора с выводом изображения высокой четкости и система предупреждения о пешеходах, находящихся сзади Автомобиля.

Технологии, оптимизирующие производительность и экономичность, в числе которых:

Совершенно новый дизельный двигатель Duramax с турбонаддувом рабочим объемом 3 л, обеспечивающий беспрецедентное сочетание производительности, экономичности и ярких ощущений от вождения

Обновленные двигатели V-8 с системой отключения цилиндров Dynamic Fuel Management, включая предлагаемый в качестве опции 6,2-литровый двигатель V-8 мощностью 420 л. с. (лучший показатель в классе)

Входящая в базовую комплектацию 10-ступенчатая автоматическая коробка передач для всех двигателей с электронным переключением передач кнопками

Новый уникальный дизайн:

Светодиодные фары и светодиодные задние фонари в базовой комплектации

Активные заслонки решетки радиатора, закрывающиеся в определенный момент времени при движении по автомагистрали для улучшения аэродинамических характеристик

Сдвоенные выхлопные трубы в модификациях Premier и High Country

Девять цветов экстерьера, включая три совершенно новых цвета: Empire Beige Metallic, Cherry Bomb Tintcoat и Darkmoon Blue Metallic (некоторые варианты цветов будут предлагаться в качестве премиальных опций)

Входящие в базовое оснащение 18-дюймовые колесные диски на моделях LS и LT; 20-дюймовые полированные алюминиевые колесные диски на моделях Premier; 20-дюймовые колесные диски с шинами повышенной проходимости на моделях Z71; 22-дюймовые колесные диски на моделях RST и High Country

«С увеличением количества автомобилей класса SUV на рынке мы понимали, что совершенно новый Tahoe должен поднять планку так высоко, как никогда раньше, – сказал Тим Херрик, вице-президент по глобальным продуктовым программам. – Мы преобразили Tahoe, чтобы предложить совершенно новые технологии и функции и обеспечить наилучшие впечатления от вождения без ущерба для универсальности и тяговых характеристик, благодаря которым этот автомобиль завоевывал доверие людей на протяжении поколений».

Модель Tahoe 2021-го модельного года поступит в продажу в США в середине 2020 г., даты поступления на российский рынок будут объявлены дополнительно.