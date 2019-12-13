Chevrolet представляет абсолютно новый Tahoe

«В мире не существует другого такого автомобиля, как Tahoe, который мог бы и сниматься в голливудских фильмах, и перевозить военных и мировых лидеров и быть незаменимым спутником семейных путешествий, – сказал Барри Энгл, исполнительный вице-президент и президент General Motors North America. – Мы сохранили то, за что люди любят этот внедорожник и преумножили его достоинства, добавив больше пространства для пассажиров и багажа, а также современные технологии».
Полное преображение Chevrolet Tahoe коснулось как архитектуры, так и совершенно новых систем, разработанных с учетом потребностей водителей и пассажиров современных полноразмерных внедорожников. Результатами этих изменений стали:
Тридцать функций обеспечения безопасности и комфорта вождения, в числе которых доступная в базовой комплектации система автоматического экстренного торможения и новые функции, включая систему кругового обзора с выводом изображения высокой четкости и система предупреждения о пешеходах, находящихся сзади Автомобиля.
«С увеличением количества автомобилей класса SUV на рынке мы понимали, что совершенно новый Tahoe должен поднять планку так высоко, как никогда раньше, – сказал Тим Херрик, вице-президент по глобальным продуктовым программам. – Мы преобразили Tahoe, чтобы предложить совершенно новые технологии и функции и обеспечить наилучшие впечатления от вождения без ущерба для универсальности и тяговых характеристик, благодаря которым этот автомобиль завоевывал доверие людей на протяжении поколений».
Модель Tahoe 2021-го модельного года поступит в продажу в США в середине 2020 г., даты поступления на российский рынок будут объявлены дополнительно.
C 2014 года www.amsrus.ru
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