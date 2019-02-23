Autotrader включило INFINITI QX60 в список десяти лучших автомобилей 2019 года

INFINITI QX60 включен в список десяти лучших премиальных автомобилей 2019 года с пробегом

По оценке ассоциации Cox Automotive продажи автомобилей с пробегом в США за 2018 год достигли рекордного показателя в 2,7 миллиона единиц. Чтобы помочь покупателям лучше ориентироваться в разнообразии предложений, эксперты издания Autotrader подготовили список 10 лучших моделей в сегментах масс-маркет, а также в сегменте премиум.

Все автомобили, попавшие в рейтинг выпущены в период с 2014-го по 2018-й годы, кроме того на них распространяются официальные гарантийные обязательства производителей. В первый список попали модели не дороже $40 000, во второй автомобили, чья цена не превышает отметку в $65 000

Популярный удостоенный многочисленных наград кроссовер INFINITI QX60 сочетает практичность салона с тремя рядами сидений и премиальность оснащения, а кроме того может похвастать безупречным дизайном снаружи и внутри.

Арсенал систем активной безопасности и ассистентов вождения премиального кроссовера INFINITI QX60 включает камеру кругового обзора Around View Monitor с функцией отслеживания движущихся предметов, систему предупреждения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention, датчик слепых зон Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль, работающий во всем скоростном диапазоне.

Также предлагаются система предотвращения фронтального столкновения Predictive Forward Collision Warning и функция принудительного торможения Forward Emergency Braking, распознающая выбежавших на проезжую часть пешеходов.