ГИБДД не сможет штрафовать водителей с «невидимых» камер

Правительство утвердило инициативу Минтранса, согласно которой ГИБДД не сможет выписывать штрафы, используя камеры с неопубликованными в публичном доступе координатами. Кроме того, в больших городах разрешили не обозначать камеры знаками

Документ был разработан по поручению Минтранса Российским дорожным научно-исследовательский институтом, Росавтодором, госкомпанией Автодор и ГИБДД. Последняя его редакция уже доведена до сведения региональных властей и по замыслу дает основания для отмены уже вынесенных постановлений. Кроме того, озвучены особые условия для крупных городов с более чем сотней комплексов фото- и видеофиксации – в этом случае не требуется предупреждать водителей знаками.

Как сообщает Авторамблер, в финальной редакции документ получил ряд важных изменений. Первоначально говорилось, что если в населенном пункте находится свыше 1 тысячи камер (стационарных и мобильных), то на въезде в него достаточно нанести предупреждающую разметку и опубликовать координаты камер в интернете, обойдясь без информационной таблички 8.23 Фотовидеофиксация. Но теперь это право получили города, где есть более сотни камер. Таким образом, размещение координат в сети становится обязательным условием для вынесения штрафных постановлений. Условием для отмены штрафа станет отсутствие опубликованных данных.

Принципиально важный момент – методика носит рекомендательный характер. Дело не в том, что закрепленным положениям предстоит закрепление в постановлении правительства. Во-первых, до подразделений ГИБДД ее никто не доводил и, во-вторых, для легализации нормы, позволяющей отменять постановления, понадобится вводить поправки в КоАП.