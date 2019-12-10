ГИБДД не сможет штрафовать водителей с «невидимых» камер

ГИБДД не сможет штрафовать водителей с «невидимых» камер
Декабрь 10 08:11 2019

Правительство утвердило инициативу Минтранса, согласно которой ГИБДД не сможет выписывать штрафы, используя камеры с неопубликованными в публичном доступе координатами. Кроме того, в больших городах разрешили не обозначать камеры знаками

Документ был разработан по поручению Минтранса Российским дорожным научно-исследовательский институтом, Росавтодором, госкомпанией Автодор и ГИБДД. Последняя его редакция уже доведена до сведения региональных властей и по замыслу дает основания для отмены уже вынесенных постановлений. Кроме того, озвучены особые условия для крупных городов с более чем сотней комплексов фото- и видеофиксации – в этом случае не требуется предупреждать водителей знаками.

ГИБДД не сможет штрафовать водителей

Как сообщает Авторамблер, в финальной редакции документ получил ряд важных изменений. Первоначально говорилось, что если в населенном пункте находится свыше 1 тысячи камер (стационарных и мобильных), то на въезде в него достаточно нанести предупреждающую разметку и опубликовать координаты камер в интернете, обойдясь без информационной таблички 8.23 Фотовидеофиксация. Но теперь это право получили города, где есть более сотни камер. Таким образом, размещение координат в сети становится обязательным условием для вынесения штрафных постановлений. Условием для отмены штрафа станет отсутствие опубликованных данных.

Принципиально важный момент – методика носит рекомендательный характер. Дело не в том, что закрепленным положениям предстоит закрепление в постановлении правительства. Во-первых, до подразделений ГИБДД ее никто не доводил и, во-вторых, для легализации нормы, позволяющей отменять постановления, понадобится вводить поправки в КоАП.

«Правительство, чтобы успокоить население, принимает документ, который по факту работать не будет, юридической силы не имеет. Хотя сама по себе норма правильная. Мы обязательно пропишем ее в кодексе», – цитирует издание первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова.

ГИБДД не сможет штрафовать водителей

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AMSRUS
AMSRUS

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