BMW представил самый большой двигатель для мотоцикла

Декабрь 10 11:11 2019

Немецкий автопроизводитель показал самый большой мотор для двухколесной техники за всю историю марки

Специалисты BMW Motorrad продемонстрировали самый большой оппозитный агрегат в истории бренда.

Двигатель Big Boxer имеет систему воздушно-масляного охлаждения, а его рабочий объем составляет 1802 см³. Мощность силовой установки составляет 91 л.с. при 4750 об/мин, крутящий момент при достижении 3000 оборотов составляет 158 Нм. Однако же BMW Motorrad заявляют, что в диапазоне от 2000 до 4000 об/мин крутящий момент составляет 150 Нм.

BMW представил самый большой двигатель для мотоцикла

Разработчики сообщили, что диаметр цилиндра равен 107,1 мм, при ходе поршня 100 мм. Двигатель соединенный с 6-ступенчатой трансмиссией и выпускной системой весит 110,8 кг. Учитывая массу агрегата, можно предположить, что итоговый вес мотоцикла будет высоким.

Автопроизводитель предлагает за дополнительную плату установить заднюю передачу, которая будет активироваться при помощи дополнительного вала и электродвигателя.

Этот внушительный Big Boxer будет устанавливаться на BMW R18. Напомним, что модель R18 была показана публике в начале ноября текущего года на выставке в Милане.

Источник Тарантас ньюс.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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