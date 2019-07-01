Porsche Taycan гостит в Шанхае

Прототип Porsche Taycan впервые представят общественности в Шанхае

Прототип Porsche Taycan впервые будет представлен общественности: первые официальные демонстрационные заезды на полигоне Porsche Experience Center (PEC) в Шанхае станут начальным этапом демонстрационного тура Porsche. В ходе этого мероприятия все еще закамуфлированный прототип Taycan за три недели посетит три континента.

Он побывает в Китае, Великобритании и США – важных рынках сбыта первого спортивного электромобиля Porsche. Оклейка крыши выполнена в стиле, характерном для принимающей страны: в Шанхае прототип украшен изображением дракона. Управлять автомобилем будет Ли Чао, пилот, участвующий в азиатском кубке Porsche Carrera.

“Обеспечение типичной для Porsche совершенной динамики было одной из главных целей разработки Taycan. Это сразу чувствуется”, – говорит Ли Чао. Особенно его впечатляет управляемость. “Он может быть и бескомпромиссно спортивным, и удивительно комфортабельным: ходовая часть нового Taycan предлагает широкие возможности и обеспечивает как точность управления, характерную для спортивного автомобиля, так и комфорт в дальних поездках присущий седану. При этом решающее значение играет низкий центр тяжести и система управления задними колесами, – утверждает Ли Чао. – Taycan очень четко входит в повороты и прекрасно держит дорогу”.

Максимальная скорость Taycan превышает 250 км/ч. С места до 100 км/ч он разгоняется менее чем за 3,5 секунды, а отметку 200 км/ч он преодолевает менее чем за 12 секунд. Свой потенциал Taycan продемонстрирует также в ходе других мероприятий тура: в соревнованиях по подъему на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (4 – 7 июля 2019) и на завершении сезона чемпионата мира ABB FIA Формулы Е с 13 по 14 июля 2019 года в Нью-Йорке. Здесь за рулем также окажутся знаменитые гонщики – Марк Уэббер и Нил Яни.

Прежде чем в сентябре состоится мировая премьера Taycan, его прототипы проедут в ходе испытаний около шести миллионов километров. Электромобили Porsche проходят ту же самую жесткую тестовую программу, что и спортивные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Наряду с высокими динамическими качествами они должны доказать свою неограниченную пригодность к повседневной эксплуатации в любых климатических условиях. Также при испытаниях электромобилей особое внимание уделяется таким сложным вопросам, как зарядка батареи и поддержание в экстремальных условиях оптимальной температуры в системе привода и салоне.

Пилот: Ли Чао

Ли Чао (38 лет) – китайский предприниматель и автогонщик. С 2012 года он принимает участие в гонках азиатского кубка Porsche Carrera. В 2018 году он стал третьим в зачете Pro-Am и занял 12-е место в общем зачете. В том же году он вместе с Е Хонгли стал пятым в гонках FIA GT Nations Cup. В марте 2019 года Чао вместе с Крисом ван дер Дрифтом занял второе место на гонке чемпионата China GT в Сепанге, ставшей дебютной для Porsche 911 GT3 R.

Место проведения заездов: Porsche Experience Center (PEC) в Шанхае

Комплекс, открытый 26 апреля 2018 года, стал первым подобным клиентским центром в Азии и шестым в мире. Из нового центра Porsche Experience открывается прямой доступ к гоночной трассе Shanghai International Circuit длиной 5,5 километра. Для проверки управляемости автомобилей посетителям предлагается трасса длиной 1,4 километра с круговым движением, участком для тренировки управления в заносах и динамометрическим участком. Имеется также внедорожная трасса. Центральное расположение центра является его значительным преимуществом. Вокруг него менее чем в трех часах езды проживает около 300 миллионов человек.