КАМАЗ выпустит конкурента ГАЗели

Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин КАМАЗ заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей

По словам разработчиков, конкурировать выпущенные модели будут с ранее представленными машинами Группы ГАЗ. Новые коммерческие автомобили, также как и грузовики, будут продаваться под брендом КАМАЗ . По предварительным данным, первые модели сойдут с конвейера и отправятся на реализацию уже в середине 2020 года – как сообщает Car.ru.

При этом полноценное серийное производство начнется только в 2021-2022 годах. Таким образом, производители планируют потеснить бессменного лидера в этой области, автомобили ГАЗель, которые на сегодняшний день занимают более 45% от общего объема продаж легких коммерческих автомобилей.

Подробные технические данные, точные сроки начала производства, реализации, а также стоимость, пока не озвучены. Производители уверены, что смогут добиться успеха и в этом направлении. При этом производство грузовых машин продолжится в штатном режиме.