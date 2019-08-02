Производитель шин Мишлен продолжит сотрудничать с Всемирным фондом дикой природы

Группа Мишлен и представительство Всемирного фонда дикой природы во Франции продолжат сотрудничество

Стремясь развить успех, достигнутый на первом этапе сотрудничества, представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) во Франции и Группа Мишлен продлили срок действия взаимных обязательств еще на 4 года. Цель – осуществить мероприятия, направленные на поддержку ответственного использования природного каучука и реализацию пилотного проекта в Индонезии, а также расширить масштаб сотрудничества, включив в него совместное решение вопросов по развитию экологически устойчивой транспортной системы и сохранению биологического разнообразия.

Партнерство «Нулевое обезлесение»

Первый этап сотрудничества, начавшийся в 2015 году, был связан с разработкой концепции ответственного использования природного каучука, оптимизацией процессов поставок и распространением позитивного опыта среди основных игроков рынка и международных организаций. Благодаря этому партнерству Группа Мишлен смогла опубликовать свою политику ответственного использования природного каучука, а несколько основных производителей в этой отрасли последовали ее примеру и также приняли на себя обязательства по «нулевому обезлесению».

Представительство Всемирного фонда дикой природы во Франции и Группа Мишлен совместно разработали пилотный проект в Индонезии. Он реализуется на тех территориях, которые подвергаются систематическому негативному воздействию и являются приоритетными экологическими регионами для Всемирного фонда дикой природы из-за широкого биоразнообразия и территориальной близости к национальному парку «Букит-Тигапулу».

Целью проекта является сохранение и восстановление лесов, а также формирование ответственного подхода к возделыванию каучуковых плантаций, что окажет благоприятное воздействие как на местные сообщества, так и экосистему региона. Несмотря на многочисленные социальные и экологические трудности, обусловленные местной спецификой, реализация проекта в регионе продвигается хорошими темпами, особенно в организации консультационных и инклюзивных программ для местных сообществ, строительства деревень, сокращения количества случаев незаконной вырубки лесов, а также сохранения около 10 000 дополнительных гектаров, пригодных для проживания популяция слонов.

Продолжение сотрудничества между Мишлен и представительством Всемирного фонда дикой природы во Франции будет способствовать реализации данного проекта, который поможет восстановить равновесие между экономическим развитием региона, преимуществом для населения и сохранением лесов и биологического разнообразия.

2019 год: запуск международной платформы для ответственного использования природного каучука

В ходе партнерства между Группой Мишлен и представительством Всемирного фонда дикой природы во Франции в марте 2019 года была создана международная платформа для ответственного использования природного каучука, членами-основателями которой выступили стороны партнерства.

Миссией платформы, к которой уже присоединились еще 39 участников, является масштабное преобразование сложившейся системы закупки и производства данного основного сырьевого материала. Для того чтобы сохранить леса и экосистемы, которые страдают от использования безответственных методов обращения, в процесс вовлекаются все заинтересованные участники производственно-сбытовой цепочки – от производителя до потребителя.

Благодаря созданной платформе продолжение партнерских отношений позволит существенным образом изменить рынок производства каучука.

Экологически устойчивая транспортная система и сохранение биологического разнообразия

На новом этапе партнерства перед его участниками стоят две дополнительные задачи: развитие экологически устойчивой транспортной системы и сохранение биологического разнообразия. Представительство Всемирного фонда дикой природы во Франции окажет содействие Группе Мишлен в сокращении выбросов парниковых газов. Кроме того, партнеры будут работать в тесном сотрудничестве с международными участниками сферы транспортных средств и климата, чтобы обсуждать с ними совместные рекомендации относительно развития транспортной системы ближайшего будущего.

Представительство Всемирного фонда дикой природы во Франции также поддержит Группу Мишлен в разработке и последующей реализации стратегии Группы «Биоразнообразие-2030».

«Наша цель по развитию экологически устойчивой транспортной системы подкрепляется содействием со стороны гражданского общества и всех заинтересованных лиц. Наше глобальное партнерство с Всемирным фондом дикой природы позволяет нам быстрее и эффективнее достигать результатов в ключевых областях, таких как сохранение тропических лесов или биоразнообразия. Оценка действий, которые мы совместно выполнили с 2015 года, очень воодушевляет», – отмечает Элен Поль, директор по закупкам Группы Мишлен.