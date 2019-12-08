Infiniti QX50 отмечен званием «Лучшая покупка-2020»

Премиальный кроссовер INFINITI QX50 удостоен одной из самых престижных наград в автомобильном бизнесе – звания «Лучшей покупки» в сегменте премиальных SUV, которую ежегодно вручает Издание Consumer Guide

Эксперты авторитетного ориентированного на интересы потребителей издания выставляют оценки и выдают рекомендации, лично тестируя свыше 150 новых автомобилей ежегодно. Следует особенно отметить, что и в прошлом году INFINITI QX50 также признавался специалистами Consumer Guide «Лучшей покупкой» в своем классе.

“Для нас большая честь второй год подряд получить столь значительную награду от Consumer Guide, – отметил Джефф Поуп, вице-президент INFINITI Americas. – Звание «Лучшей покупки-2020» в очередной раз доказывает, что все сотрудники INFINITI прекрасно разбираются во вкусах и предпочтениях наших клиентов и создают автомобили, которые идеально им подходят.”

Рейтинг «Лучшая покупка-2020» от Consumer Guide основан на объективном сравнении автомобилей со своими одноклассниками. Премиальный кроссовер INFINITI QX50 стал лучшим в сегменте благодаря в том числе привлекательному дизайну и революционному двигателю VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, который сочетает великолепную динамику и отменную топливную эффективность.

Просторный салон INFINITI QX50 может похвастать продольной регулировкой дивана, панорамной крышей и эргономичным рабочим местом водителя, разработанным с учетом максимального удобства человека за рулем. В движение QX50 приводит революционный 2-литровый двигатель VC-Turbo, сочетающий динамику шестицилиндрового бензинового мотора с экономичностью четырехцилиндрового дизеля. Наконец, новый QX50 оснащается целым комплексом передовых систем-ассистентов вождения, включая ProPILOT Assist (Активный круиз-контроль), Rear Automatic Braking (Предотвращение столкновения при движении задним ходом), Blind Spot Warning (Предупреждение о помехах в слепых зонах), Lane Departure Warning (Предупреждение о непреднамеренном пересечении линии разметки), Forward Emergency Braking (Система предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов), High Beam Assist (Автоматическое переключение дальнего свет на ближний), Rear Cross Traffic Alert (Предупреждение о помехах на парковке).