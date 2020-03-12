Карлос Таварес получил премию World Car Person of the Year 2020

Голосование проводилось академией World Car Awards (WCA), в состав которой входят 86 членов жюри из 24 стран. Церемония награждения World Car Awards-2020 состоится 8 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Среди всех выдающихся руководителей автопрома, инженеров, дизайнеров и предпринимателей Таварес одержал победу благодаря своим значительным достижениям. Бренды Groupe PSA стали уважаемыми игроками мирового уровня. Таварес вывел в прибыль Автоконцерн PSA и бренд Opel в рекордно короткие сроки. Он добился слияния PSA и FCA и создал четвертый по величине автоконцерн в мире по объему выпускаемых автомобилей. Вместе с тем Группа PSA остается передовым игроком в области электрификации и внедрения новых форм мобильности для всех и каждого.
«Его спокойствие, эффективность решений и скромность заставляют других руководителей задуматься. В основе его успеха лежит понимание потребностей клиентов и все это подкреплено невероятной деловой хваткой», – прокомментировал один из членов академии WCA.«Для меня большая честь получить эту престижную награду, которую я посвящаю всем сотрудникам Groupe PSA, ее ответственным партнерам и совету директоров, обеспечивающим эффективное управление. Наши ценности: “Командная работа, Гибкость и Эффективность широко применяются в ежедневной работе каждым сотрудником компании. Моя победа – это общая победа”, – прокомментировал Карлос Таварес.
«Его спокойствие, эффективность решений и скромность заставляют других руководителей задуматься. В основе его успеха лежит понимание потребностей клиентов и все это подкреплено невероятной деловой хваткой», – прокомментировал один из членов академии WCA.
«Для меня большая честь получить эту престижную награду, которую я посвящаю всем сотрудникам Groupe PSA, ее ответственным партнерам и совету директоров, обеспечивающим эффективное управление. Наши ценности: “Командная работа, Гибкость и Эффективность широко применяются в ежедневной работе каждым сотрудником компании. Моя победа – это общая победа”, – прокомментировал Карлос Таварес.
Карлос Таварес
Ранее этой наградой были отмечены: Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo Car Group (2018), и Серджио Маркионне, некогда возглавлявший FCA, председатель CNH Industrial, председатель правления и генеральный директор Ferrari (2019).
Награда Мировая автоперсона года – одна из шести наград, ежегодно присуждаемых академией World Car Awards. Премия были учреждена в 2003 году и официально объявлена в январе 2004 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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