Карлос Таварес получил премию World Car Person of the Year 2020

Карлос Таварес, председатель правления Groupe PSA, был удостоен престижной премии World Car Person of the Year 2020, став мировой автоперсоной 2020 года

Голосование проводилось академией World Car Awards (WCA), в состав которой входят 86 членов жюри из 24 стран. Церемония награждения World Car Awards-2020 состоится 8 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Среди всех выдающихся руководителей автопрома, инженеров, дизайнеров и предпринимателей Таварес одержал победу благодаря своим значительным достижениям. Бренды Groupe PSA стали уважаемыми игроками мирового уровня. Таварес вывел в прибыль Автоконцерн PSA и бренд Opel в рекордно короткие сроки. Он добился слияния PSA и FCA и создал четвертый по величине автоконцерн в мире по объему выпускаемых автомобилей. Вместе с тем Группа PSA остается передовым игроком в области электрификации и внедрения новых форм мобильности для всех и каждого.

«Его спокойствие, эффективность решений и скромность заставляют других руководителей задуматься. В основе его успеха лежит понимание потребностей клиентов и все это подкреплено невероятной деловой хваткой», – прокомментировал один из членов академии WCA. «Для меня большая честь получить эту престижную награду, которую я посвящаю всем сотрудникам Groupe PSA, ее ответственным партнерам и совету директоров, обеспечивающим эффективное управление. Наши ценности: “Командная работа, Гибкость и Эффективность широко применяются в ежедневной работе каждым сотрудником компании. Моя победа – это общая победа”, – прокомментировал Карлос Таварес.

Ранее этой наградой были отмечены: Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo Car Group (2018), и Серджио Маркионне, некогда возглавлявший FCA, председатель CNH Industrial, председатель правления и генеральный директор Ferrari (2019).

Награда Мировая автоперсона года – одна из шести наград, ежегодно присуждаемых академией World Car Awards. Премия были учреждена в 2003 году и официально объявлена в январе 2004 года.