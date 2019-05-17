Nissan X-Trail стал лауреатом премии «Автомобиль года в России» в номинации «Лёгкие внедорожники»

Компания Nissan объявляет о том, что Nissan X-Trail стал победителем в номинации «Лёгкие внедорожники» ежегодной премии «Автомобиль года в России»

Nissan X-Trail на протяжении нескольких лет входит в ТОП-25 самых популярных моделей в России и является одной из трех моделей, производство которых локализовано на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Представленный в России в ноябре 2018 года Nissan X-Trail получил целый ряд обновлений. Изменения включают в себя новый стильный облик, еще более качественную отделку салона с новыми практичными функциями, а также инновационные технологии активной и пассивной безопасности. Все комплектации X-Trail обновлены, исходя из предпочтений российских клиентов. Начиная с версии SE+ в оснащение входит подогрев лобового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений. Также значительной доработке подверглись шумоизоляция, подвеска и рулевое управление автомобиля.

Новый X-Trail оснащается современными технологиями активной безопасности Nissan Intelligent Mobility. В их числе система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB), система помощи при старте в гору (HSA) и при спуске с горы (HDC) на автомобилях с механической коробкой передач. Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA), система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) и система контроля рядности движения (LDW) обеспечивают новому X-Trail высочайший уровень безопасности и делают автомобиль прекрасным спутником в семейных путешествиях.

«Nissan X-Trail — один из лидеров глобального сегмента SUV. Мы гордимся тем, что автомобиль, завоевавший сердца многих автомобилистов по всему миру, пользуется признанием и в России. Лучшим символом этого признания стала премия «Автомобиль года в России», которую мне выпала честь сегодня принять», — отметил Роман Скольский, директор по связям с общественностью Nissan в России в своей речи на церемонии вручения премии.

«Автомобиль года в России» — национальная автомобильная премия, которая проводится ежегодно с 2000 года. Победителей в 23 основных и 4 специальных номинациях определяют результаты открытого online-голосования на сайте премии, которое проводится с января по апрель. В голосовании принимают участие автомобилисты из всех регионов России. В 2019 году мнением о лучших автомобилях в России поделились более 1 000 000 человек. В конкурсе традиционно принимают участие только те автомобили, которые официально представлены на российском рынке.