Infiniti объявляет об открытии нового дилерского центра в Перми

«INFINITI Лаки Моторс» первый партнер, который реализовал формат шоу-рума 3 в 1 с размещением в одном автоцентре (отдельные входы и разделение шоу-румов) трех брендов корпорации Ниссан – Инфинити, Ниссан и Датсун.
Автосалон площадью 310 кв.м м2 соответствует основным стандартам компании, включает в себя шоу-рум на 5 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства клиентов предусмотрена стоянка на 5 парковочных мест и комфортабельная зона отдыха.
Квалифицированные специалисты «INFINITI Лаки Моторс» всегда помогут подобрать и заказать индивидуальные решения по пожеланиям клиентов.
Каждому клиенту нового дилерского центра INFINITI будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.
Как и все дилерские центры «INFINITI Лаки Моторс» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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