Infiniti объявляет об открытии нового дилерского центра в Перми

INFINITI объявляет об официальном открытии нового дилерского центра «INFINITI Лаки Моторс», который расположен по адресу: г. Пермь, ул. Спешилова, 101 а. Новый центр стал для бренда 22-м по счету на территории России

«INFINITI Лаки Моторс» первый партнер, который реализовал формат шоу-рума 3 в 1 с размещением в одном автоцентре (отдельные входы и разделение шоу-румов) трех брендов корпорации Ниссан – Инфинити, Ниссан и Датсун.

Автосалон площадью 310 кв.м м2 соответствует основным стандартам компании, включает в себя шоу-рум на 5 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства клиентов предусмотрена стоянка на 5 парковочных мест и комфортабельная зона отдыха.

Квалифицированные специалисты «INFINITI Лаки Моторс» всегда помогут подобрать и заказать индивидуальные решения по пожеланиям клиентов.

Каждому клиенту нового дилерского центра INFINITI будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.

Как и все дилерские центры «INFINITI Лаки Моторс» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.