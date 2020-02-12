25 лет Mercedes-Benz Sprinter

Большим ралли 23 января 1995 г. модель отпраздновала выход на рынок

Он дал свое название целой категории транспортных средств – класс Sprinter

Самый успешный в мире малотоннажный автомобиль с большим количеством вариантов опций

eSprinter с аккумуляторно-электрическим приводом: следующая историческая веха

Дебют Mercedes-Benz Sprinter состоялся 25 лет назад

Чтобы отметить это событие 23 января 1995 г., бренд отправил 500 моделей абсолютно нового малотоннажного автомобиля с завода в Дюссельдорфе в ралли по офисам продаж. Это было началом новой эры легких коммерческих автомобилей с общим весом от 2,6 до 4,6 т: благодаря неизменно большому успеху этого малотоннажного автомобиля со звездой Mercedes этот сегмент рынка известен как «класс Sprinter».

Цифровой малотоннажный автомобиль

Mercedes-Benz Sprinter предвосхитил революционную цифровую трансформацию в середине 1990-х годов. Когда вряд ли кто-то мог представить потенциал доставки заказов в результате бума онлайн-торговли, штутгартский бренд представил совершенно новый, современный автомобиль. Благодаря дисковым тормозам на передних и задних колесах, антиблокировочной тормозной системе ABS, вкл. автоматический тормозной дифференциал ABD, обтекаемый кузов, низкий расход топлива и многое другое, Sprinter устанавливает стандарты безопасности, эффективности и комфорта. Это сделало его «лучшим в своем классе и однофамильцем» класса Sprinter. Так написала газета «Die Welt» в сентябре 2019 года.

Нагрузка

Sprinter заменил серию Mercedes-Benz T1, также известную как «Bremer Transporter». Внутреннее обозначение первого поколения Sprinter (модельные серии от 901 до 903) служит напоминанием об этом, его внутреннее обозначение T1N. С января 1995 г. Sprinter был доступен как модели 208 D / 308 D, 212 D / 312 D и 214/314, оснащенные дизельными двигателями OM 601 D 23 и OM 602 DE 29 LA, а также четырехцилиндровым бензиновым двигателем M 111 E 23. Пятицилиндровый двигатель объемом 2,9 литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском, промежуточным охладителем и мощностью 90 кВт (122 л.с.), в частности, вызвали настоящий переполох.

Многофункциональность

Разнообразие было его отличительной особенностью с самого начала. Это означало, что новый модельный ряд позиционируется как по-настоящему многофункциональный. Варианты конструкции включали в себя шасси, бортовую платформу или самосвал, каждый с кабиной для экипажа или простой кабиной, грузовой фургон, а также грузопассажирскую версию с пятью или девятью местами, каждый с обычной или высокой крышей. Были доступны колесные базы 3000, 3350 и 4025 мм. Допустимый вес брутто первоначально составлял 2 590, 2 800 или 3 500 кг.

Универсальность

Sprinter доказал свои способности не только в логистике, но и во многих других областях. Это, например, эксплуатация на строительных площадках и в торговле, в муниципальных службах и в пассажирских перевозках, а также для пожарных и аварийных служб. Малотоннажный автомобиль также отлично продемонстрировал себя в качестве автофургона и основы для бесчисленных специальных конверсий. Например, автомобиль спасательной службы Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI представлен в Музее Mercedes-Benz в Коллекции 3: Галерея универсальных помощников.

Премьерная цена

После дебюта в 1995 г. Sprinter получил исключительно положительные оценки экспертов. В тесте немецкого журнала «lastauto und omnibus» он был оценен как автомобиль с самым экономичным двигателем. И в индивидуальном тесте журнала он был признан «самым тихим транспортным средством, доступным в настоящее время». Неудивительно, что Sprinter был признан «Фургоном 1995 года» в том же году своего дебюта.

Полезная нагрузка

На парижской выставке коммерческих автомобилей «Mondial du Transport Routier» в сентябре 1995 г. Sprinter дебютировал с увеличенной допустимой массой 4600 кг. 4,6-тонные 408 D, 412 D и 414 с двускатной ошиновкой на задней оси означали, что весовой класс, ранее доступный только для больших Mercedes-Benz, теперь стал также доступен в более компактном Sprinter. В то же время Mercedes-Benz представил в Париже электрическую версию Sprinter 308 E с трехфазным асинхронным двигателем мощностью 33 кВт (45 л.с.). В последующие годы Mercedes-Benz создавал автомобили Sprinter с гибридным приводом и топливными элементами.

Обновление

Благодаря постоянным улучшениям и обновлениям первое поколение Sprinter оставалось актуальным с 1995 г. до конца производства в Дюссельдорфе в 2006 г. Первый фейслифтинг состоялся в 2000 г. Внешне его можно было узнать по звезде Mercedes на капоте. Внутри автомобиль получил новую комбинацию приборов и рычаг переключения передач, интегированный в приборную панель. Кроме того, были использованы новые дизельные двигатели с непосредственным впрыском Common Rail. Мощность варьировалась от 60 кВт (82 л.с.) до 115 кВт (156 л.с.). Модель-преемник дебютировала в пересмотренном варианте в сентябре 2002 г., оснащенная системой электронной стабилизации ESP®, а в ноябре 2003 г. миллионный по счету Sprinter сошел с производственной линии в Дюссельдорфе.

Глобальный гражданин

Mercedes-Benz производил первое поколение Sprinter не только в Дюссельдорфе, но и в Буэнос-Айресе. Кроме того, сборка (CKD) транспортных средств из комплектов деталей проходила в Хошимине. После окончания производства в Дюссельдорфе в 2006 г. T1N продолжал сходить с производственной линии в Буэнос-Айресе. MCV (Manufacturing Commercial Vehicles), компания, основанная генеральным дистрибьютором Mercedes-Benz в Каире, также производитла его в течение нескольких лет. С 2013 г. российский производитель коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» выпустил около 25 000 автомобилей для российского рынка. С 2001 г. обновленный Sprinter становится гражданином мира в Северной Америке: там он предлагался как Freightliner Sprinter и Dodge Sprinter.

Проект для поколений

Двадцать пять лет назад, в 1995 г., Mercedes-Benz Sprinter стал первым малотоннажным автомобилем марки со звездой, официально получившим собственное имя. Это обозначение сегодня обозначает целую категорию транспортных средств. Его непрерывное развитие – то, что обеспечивает одно лидирующих положений Sprinter. Второе поколение Sprinter было впервые представлено в Штутгарте в начале 2006 г. Серия моделей 906 получила внутреннее название NCV 3 (New Concept Van). Версии Sprinter с шасси и платформой были построены в Людвигсфельде. Sprinter с полным приводом показан на IAA Commercial Vehicles в Ганновере в сентябре 2006 г.

Перспективная концепция

Третье поколение Sprinter отметило свой дебют в 2018 г. Оно доступно в модельной серии 907 с задним или полным приводом и, впервые, также с передним приводом в модельной серии 910. Этот автомобиль был первой модельной серией малотоннажных автомобилей, в котором воплощена философия adVANce, представленная Mercedes-Benz Vans в 2016 г. в качестве комплексных мобильных решений. Основные характеристики нового Sprinter включают возможность комплексной цифровой интеграции, эргономически оптимизированную кабину и множество инноваций в области безопасности. Дизайн соответствует стратегии проектирования Mercedes-Benz, разработанной в области пассажирских транспортных средств.

Электрическая гибкость

В декабре 2019 г. Mercedes-Benz представил eSprinter с аккумуляторным электроприводом. Гибкая концепция транспортного средства является следующей вехой бренда на пути к электрификации коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. eSprinter будет предлагаться с выходной мощностью 85 кВт (116 л.с.) для переднего привода и емкостью батареи 47 кВт·ч или 35 кВт·ч. В зависимости от конфигурации доступны несколько вариантов полезные нагрузки, запаса хода и максимальной скорости. Консультационный инструмент eCharging Planner помогает операторам автопарка перейти на электрическую мобильность без выбросов с помощью Mercedes-Benz Vans.