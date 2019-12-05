С улиц Королева вывезли более 10 бесхозных автомобилей

Более 10 бесхозных автомобилей вывезли с улиц Королева в ноябре, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram

Годами стоящие на дворовой территории бесхозные машины занимают полезную площадь и мешают благоустройству. Помимо неудобств, брошенные автомобили создают еще и дополнительную опасность: детские травмы, возможность возгорания с порчей стоящего рядом транспорта и прочее.

«В ноябре сотрудниками «Автобытдор» с городских улиц вывезено 11 бесхозных машин», – говорится в сообщении.

Заявку на вывоз бесхозного автомобиля можно подать в ЕДС по телефону: 8(499)929-99-99, через сайт, с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев». В случае, если на машине сохранился госномер, необходимо обращаться в ГИБДД.

По материалам РИАМО.