BMW решило вспомнить про извечного конкурента – Mercedes-Benz и сделать ему костюм на Хэллоуин

На странице BMW в Twitter появилась фотография Mercedes-Benz, укрытого чехлом с изображением баварского автомобиля. Согласно подписи, “любая машина сейчас может переодеться в любимого супергероя”. Ну а чтобы “заклятый друг” точно не пропустил послание, к нему приписали соответствующие хэштеги и упоминание аккаунта Мерседес.

Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW pic.twitter.com/Gpb5rvzEer

— BMW USA (@BMWUSA) October 31, 2019