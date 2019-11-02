BMW решило вспомнить про извечного конкурента – Mercedes-Benz и сделать ему костюм на Хэллоуин

В канун Дня всех святых американское подразделение BMW решило вспомнить про извечного конкурента – Mercedes-Benz. Баварцы опубликовали в Сети ехидную шутку, однако в ответ получили не менее издевательское поздравление, которое и поставило точку в начавшейся было “рекламной войне”

На странице BMW в Twitter появилась фотография Mercedes-Benz, укрытого чехлом с изображением баварского автомобиля. Согласно подписи, “любая машина сейчас может переодеться в любимого супергероя”. Ну а чтобы “заклятый друг” точно не пропустил послание, к нему приписали соответствующие хэштеги и упоминание аккаунта Мерседес.

По информации от «Quto», реакция последовала почти сразу, причем для достойного ответа немцам даже не понадобилась визуализация. Ответный твит гласит, что “костюм действительно страшный, особенно решетка радиатора”.

Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille… — Daimler AG (@Daimler) October 31, 2019

На этом взаимные подколки прекратились. Не исключено, что баварцы действительно не смогли симметричный ответ. В последнее время спорный дизайн оформления передней части автомобилей бренда стал предметом недовольства многих покупателей, однако впервые укор за эксперименты с экстерьером производитель получил от прямого конкурента.

Напомним, раздуваться “ноздри” BMW начали с появлением кроссовера X7, а потом традиция продолжилась с обновлением флагманского седана 7 Series. На свежих концептах размеры решетки смело можно назвать гигантскими. К слову, согласно шпионским фотографиям нового 4 Series Gran Coupe, именно так и будут выглядеть новые серийные автомобили марки.