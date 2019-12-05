На целых 10 дней перекроют не только Тверскую, а целый квартал

В позапрошлом году Тверскую закрывали на три дня, в прошлом — на шесть. В этом закроют на целых десять дней. И не только Тверскую, но и Моховую с окрестными переулками – Москвич Mag

«С 2.00 28 декабря до 22.00 6 января пешеходными станут участки на Тверской улице (от Тверского бул. до ул. Моховой); на ул. Моховой (от Воздвиженки до Тверской ул.); на ул. Охотный Ряд (от ул. Моховой до Театрального пр.); на Театральном пр. (от ул. Охотный Ряд до ул. Петровки). Автомобилисты также не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам», — сообщается на сайте мэра Москвы.

Конечно, выходные до 8-го (на работу выходим 9-го на два дня, потом опять выходные), но, наверное, так масштабно продлевать перекрытие центрального квартала будут постепенно: в следующем году до Рождества, потом до конца каникул, потом до Старого Нового года. Все равно до середины января никто работать не собирается, почему бы не перекрыть полгорода?

Кстати, в этом году 31 декабря официально рабочий день (как сказал мэр, чтобы москвичи имели возможность отметить с коллегами; ну спасибо, а то мы не насмотрелись на коллег за год), но многие негосударственные компании отпускают сотрудников домой уже 30-го. Кто-то уезжает за город или улетает на праздники. А тем временем в Госдуме хотят назначить 31-е выходным, но сократить общее количество праздничных дней: до 3 января, потому что «из-за долгих выходных Россия теряет более триллиона рублей». Ну и что, хочется сказать, у нас выходные.