Таксист в Москве избил пассажира за громкий хлопок дверью

Таксист в Москве избил пассажира за громкий хлопок дверью
Декабрь 03 17:11 2019

Столичная полиция задержала таксиста за причинение тяжких травм пассажиру, который громко хлопнул дверью

По данным ведомства, в столичную больницу доставили 46-летнего мужчину с травмами. Врачи заключили, что здоровью пострадавшему причинен тяжкий вред – сообщило Агентство городских новостей Москва.

«Как установили сотрудники полиции, потерпевший воспользовался услугами такси для поездки в пос. завода Мосрентген из столичного торгового центра. Когда машина прибыла по адресу, между водителем такси и клиентом возник словесный конфликт из-за того, что последний якобы громко закрыл дверь, выходя из машины. После чего водитель автомобиля нанес своему «оппоненту» удар ногой в живот и скрылся в неизвестном направлении», – пояснили в главке.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 31-летнего москвича. Против подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший остается в медучреждении, его жизнь и здоровье вне опасности.

Таксист в Москве избил пассажира

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AMSRUS
AMSRUS

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