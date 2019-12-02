В России вступили в силу новые правила для водителей

Штраф за использование летних шин зимой пока не предусмотрен, но он есть в соответствующем законопроекте, обсуждение которого пока перенесено на неопределенный срок.
Кроме этого, в России появился новый экокласс автомобилей – Евро-6, который ввели для автомобилей категории M и N по классификации Таможенного союза. Новый класс относится к легковым авто, автобусам, троллейбусам и грузовикам.
До декабря автовладельцам необходимо оплатить налоги за 2018 год, включая транспортный налог. В случае неуплаты за каждый день просрочки будет начисляться пеня.
Источник Авторамблер.
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