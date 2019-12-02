В России вступили в силу новые правила для водителей

С декабря в России использование зимней резины стало обязательным. Все водители обязаны «переобувать» свои легковушки в «липучки» или шипы на период с декабря по февраль

Штраф за использование летних шин зимой пока не предусмотрен, но он есть в соответствующем законопроекте, обсуждение которого пока перенесено на неопределенный срок.

Кроме этого, в России появился новый экокласс автомобилей – Евро-6, который ввели для автомобилей категории M и N по классификации Таможенного союза. Новый класс относится к легковым авто, автобусам, троллейбусам и грузовикам.

До декабря автовладельцам необходимо оплатить налоги за 2018 год, включая транспортный налог. В случае неуплаты за каждый день просрочки будет начисляться пеня.

Источник Авторамблер.