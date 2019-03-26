GM инвестирует 300 млн долларов и создаст 400 рабочих мест для производства нового Chevrolet

Для производства нового электромобиля Chevrolet в штате Мичиган GM вложит 300 млн долларов

General Motors инвестирует 300 млн. долл. в свой завод по сборке в пригороде Орион, штат Мичиган для производства нового электромобиля Chevrolet. Для этого на заводе Orion будет создано 400 новых рабочих мест. Данное заявление является частью нового обязательства GM инвестировать в общей сложности 1,8 млрд. долл. в производство на территории США, создав 700 новых рабочих мест и поддержав 28 000 рабочих мест в шести штатах.

Следуя своему обязательству перейти на полностью электрический модельный ряд в будущем, GM создает новый электромобиль в дополнение к текущей модели Chevrolet Bolt EV, отмеченной многочисленными наградами. Новая модель будет спроектирована на базе усовершенствованной версии Bolt EV. Дополнительная информация о новом продукте Chevrolet EV будет доступна ближе к старту производства.

«Мы рады предоставить новые рабочие места и инвестиции в рынок США», – сказала Председатель совета директоров и Генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) во время собрания с сотрудниками завода, госслужащими и общественными лидерами. – Новый электромобиль Chevrolet является еще одним позитивным шагом на пути к полностью электрическому будущему. GM будет продолжать инвестировать в свою деятельность на территории США, где мы видим возможности для роста».

Решение о сборке Chevrolet EV в Орионе было основано на многих факторах, включая:

В настоящее время завод в Орионе выпускает модель Bolt EV, а новый Chevrolet EV будет базироваться на усовершенствованной версии той же архитектуры автомобиля.

Перенос производства на завод-изготовитель в США поддерживает положения правил происхождения в предлагаемом соглашении между США, Мексикой и Канадой.

Производство нового электромобиля также запланировано за пределами США.

В дополнение к росту числа рабочих мест на заводе в Орионе у GM есть возможности трудоустройства на нескольких других заводах в США практически всех почасовых сотрудников, затронутых недавним объявлением о нераспределенных заводах в США. Среди других заводов GM, в которых добавятся новые рабочие места, завод в городе Флинт (Flint), штат Мичиган; городе Спринг Хилл (Spring Hill), штат Теннесси; городе Боулинг Грин (Bowling Green), штат Кентукки; городе Арлингтон (Arlington), штат Техас и городе Толедо (Toledo), штат Огайо.

Для 2 800 затронутых почасовых сотрудников в США на нераспределенных заводах GM компания подтвердила, что имеет 2 700 вакансий на своих заводах в США. Среди этих сотрудников 1 200 имеют право на пенсию. На сегодняшний день 1 100 сотрудников было размещено на других заводах GM, еще несколько сотен человек находятся на новых рабочих местах.

В Мичигане, в дополнение к рабочим местам и инвестициям, приходящимся на завод Orion, GM находится в процессе добавления 1000 рабочих мест на сборочный завод Flint Truck. Компания недавно объявила о новых инвестициях в сборочный завод Lansing Delta, завод силовых установок Romulus, а также представила совершенно новый Cadillac CT5, который будет производиться на сборочном заводе Lansing Grand River.

В настоящее время завод Orion производит тестовые автомобили Chevrolet Bolt EV, Chevrolet Sonic и Cruise AV. На заводе работают около 880 человек в час и еще 130 наемных сотрудников. С учетом новых инвестиций, с 2009 года GM вложила около 1 млрд. долл. в завод Orion.

Вложив 300 млн. долларов в завод Orion для производства Chevrolet EV, GM также объявила об общих инвестициях в 1,8 млрд. долл. в свои производственные операции на территории США, добавив 700 новых рабочих мест и поддержав 28 000 рабочих мест в шести штатах. Это инвестиционное обязательство включает недавно объявленные инвестиции на своих предприятиях в Спринг Хилл, штат Теннесси; Лансинг Дельта и Ромулус, штат Мичиган. Дополнительные предприятия, которые получат инвестиций, будут объявлены позже. Всего с 2009 года GM инвестировал более 22 млрд. долл. в свои производственные операции на территории США.