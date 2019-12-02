Компания Geely подготовила для России яркий городской кроссовер – Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray

Данная модель уже получила ОТТС (одобрение типа транспортного средства), старт продаж в России запланирован на первое полугодие 2020 года.

Встречайте Geely COOLRAY. Название новой модели, состоящее из двух английских слов («cool» – классный, клёвый; «ray» – луч, проблеск), полностью отражает ее дух. «Cool» – потому что кроссовер динамичный, модный, полный очарования и молодой энергии. А слово «Ray» символизирует то, как новинка выделяется в потоке своей яркой внешностью и премиальными технологиями, позволяющими водителю наслаждаться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света. Удвоенная буква «О» в названии новинки символизирует бесконечность, бескрайнюю и полную новых открытий, как вселенная. Этот символ отражает неисчерпаемую страсть и креативность молодого поколения, стремящегося раздвинуть границы возможного.

Этот модный спортивный кроссовер словно яркий лазерный луч призван раскрасить будни жителя мегаполиса и наполнить жизнь новыми эмоциями. Geely Coolray своим именем олицетворяет энергичное, целеустремленное, амбициозное и полное уверенности в себе новое поколение российской молодежи.

Если еще немного порассуждать на тему городской молодежи, то можно найти другую интересную трактовку названия модели Geely Coolray («cool» – четкий, «ray» – прямолинейная траектория), в которой мы видим намек на скульптурные формы новинки и выточенный силуэт. Этот четкий и дерзкий кроссовер создан, чтобы ярко заявить о себе.

Информация о дате официального запуска, а также о российских ценах на новый Geely Coolray будет опубликована в ближайшее время.