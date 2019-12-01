В Забайкалье автобус упал с моста, по меньшей мере 19 человек погибли

Как информирует BBC News Русская служба, ранее сообщалось о 15 погибших.
По данным пресс-службы МЧС, автобус KIA Granbird рухнул с моста в 60 км от Сретенска, сообщает ТАСС. Упав с моста, он оказался на поверхности льда, покрывающего замерзшую реку Куэнга. Отмечается, что спасатели действуют осторожно, чтобы не проломить лед.
В пресс-службе правительства края Интерфаксу сообщили о 21 пострадавшем.
Протяженность маршрута Сретенск-Чита составляет 372 км. В ГИБДД России ТАСС сообщили, что авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи, у автобуса спустило колесо.
“Водитель, управляя автобусом KIA Granbird из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в реку Куэнга”, – сказали в ТАСС в ведомстве.
По данным МВД, водитель также погиб.
Перевозки по этому маршруту организует индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв, сообщает ТАСС. “Перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры”, – заявил он агентству.
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