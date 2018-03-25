Китайский Nissan борозды не испортит?

Рестайлинговый грузовой внедорожник 2018 модельного года получил другую решетку радиатора, измененные бампера и слегка доработанную оптику. В салоне модели появилась двухцветная передняя панель, трехспицевое рулевое колесо, модернизированная приборка с увеличенным экраном бортового компьютера, продвинутый мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачскрином, новый блок управления климатической установкой, а также круглые дефлекторы системы вентиляции.
Под капотом Dongfeng Rich, как сообщает njcar, теперь устанавливается усовершенствованный 2,5-литровый турбодизель с отдачей 140 л.с. и пиковым крутящим моментом 305 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Также для пикапа доступен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 139 л.с. (217 Нм) в сочетании с 5-скоростной «механикой». Привод — полный или задний.
Габариты автомобиля не изменились: длина — 5 080 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 725 мм, расстояние между осями — 3 050 мм. Клиренс — 215 мм. Размер кузова: 1395x1390x430 мм.
Новый Dongfeng Rich незначительно подорожал относительно предшественника. Автомобиль уже доступен у китайских дилеров в шестнадцати комплектациях по цене от 85 800 юаней (774 000 рублей) до 121 800 юаней (1 099 000 рублей).
C 2014 года www.amsrus.ru
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