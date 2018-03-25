Китайский Nissan борозды не испортит? 36

Dongfeng вывел на рынок обновленный пикап Rich, разработанный на платформе Nissan Navara образца 1998 года.

Рестайлинговый грузовой внедорожник 2018 модельного года получил другую решетку радиатора, измененные бампера и слегка доработанную оптику. В салоне модели появилась двухцветная передняя панель, трехспицевое рулевое колесо, модернизированная приборка с увеличенным экраном бортового компьютера, продвинутый мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачскрином, новый блок управления климатической установкой, а также круглые дефлекторы системы вентиляции.

Под капотом Dongfeng Rich, как сообщает njcar, теперь устанавливается усовершенствованный 2,5-литровый турбодизель с отдачей 140 л.с. и пиковым крутящим моментом 305 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Также для пикапа доступен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 139 л.с. (217 Нм) в сочетании с 5-скоростной «механикой». Привод — полный или задний.

Габариты автомобиля не изменились: длина — 5 080 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 725 мм, расстояние между осями — 3 050 мм. Клиренс — 215 мм. Размер кузова: 1395x1390x430 мм.

Новый Dongfeng Rich незначительно подорожал относительно предшественника. Автомобиль уже доступен у китайских дилеров в шестнадцати комплектациях по цене от 85 800 юаней (774 000 рублей) до 121 800 юаней (1 099 000 рублей).