Китайский Nissan борозды не испортит?
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Китайский Nissan борозды не испортит?
Март 25 15:03 2018

Dongfeng вывел на рынок обновленный пикап Rich, разработанный на платформе Nissan Navara образца 1998 года.

Рестайлинговый грузовой внедорожник 2018 модельного года получил другую решетку радиатора, измененные бампера и слегка доработанную оптику. В салоне модели появилась двухцветная передняя панель, трехспицевое рулевое колесо, модернизированная приборка с увеличенным экраном бортового компьютера, продвинутый мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачскрином, новый блок управления климатической установкой, а также круглые дефлекторы системы вентиляции.

Под капотом Dongfeng Rich, как сообщает njcar, теперь устанавливается усовершенствованный 2,5-литровый турбодизель с отдачей 140 л.с. и пиковым крутящим моментом 305 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Также для пикапа доступен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 139 л.с. (217 Нм) в сочетании с 5-скоростной «механикой». Привод — полный или задний.

Габариты автомобиля не изменились: длина — 5 080 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 725 мм, расстояние между осями — 3 050 мм. Клиренс — 215 мм. Размер кузова: 1395x1390x430 мм.

Новый Dongfeng Rich незначительно подорожал относительно предшественника. Автомобиль уже доступен у китайских дилеров в шестнадцати комплектациях по цене от 85 800 юаней (774 000 рублей) до 121 800 юаней (1 099 000 рублей).

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DongfengNavaraNissanRich
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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